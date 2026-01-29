憂川普賣台 美前官員籲國會制衡

美國總統川普4月將訪問大陸，前副國務卿坎貝爾28日投書《紐約時報》，批評川普對中政策前後矛盾，其「戰略模糊」政策風險遠大於收益。拜登政府時期亞洲政策顧問芮普胡伯等美國前官員也發表文章指出，華府在亞洲的沉默，無疑是給北京送大禮，呼籲美國會應透過制衡力量，防止川普訪陸期間，將台灣作為交易籌碼。

坎貝爾指出，雖然川普的戰略模糊可牽制北京，平衡共和黨內的政治勢力，但其風險遠大於收益。他提到，日本與印度等盟友正密切關注華府動向，倘若他們認為美國不再可靠，他們可能會被迫尋求自主核武，或與其他勢力結盟，這將徹底瓦解美國在印太地區的領導地位。

此外，美國對陸「強硬競爭」在過去十年來，是少數的跨黨派共識。但川普的搖擺已導致部分企業共和黨人、學界與智庫轉向，重拾1990年代那種合作導向的對陸路線。

川普即將與習會面，坎貝爾最擔心的是，川普若為短期政治經濟利益，而在台灣問題、先進科技限制上做出巨大讓步，恐怕為大陸在西太平洋地區建立霸權鋪路。

在此同時，芮普胡伯和美國防部前印太安全事務助理部長瑞特納，在投書《外交政策》的文章中提到，川普去年雖批准史上最大規模對台軍售，但北京隨即發動大規模圍台軍演，川普卻不以為然稱演習並非新鮮事，甚至在《國防戰略》報告中，對台灣隻字未提。

不僅如此，川普政府先前更傳出考慮修改外交辭令，如將「不支持」台獨改為「反對」來安撫北京。他們認為，華府此舉正向台北釋放美國不再可靠的訊號，「疑美論」恐進一步塑造台灣政治格局。

他們呼籲，在川普4月訪陸前，美國會須發揮制衡作用。除了以跨黨派形式重申《台灣關係法》，國會領袖也應預料到，川普恐繼續考慮出賣台灣和其他盟友。

因此，國會應在《2026年國防授權法》基礎上，進一步要求行政部門提交報告，說明其如何全面履行《台灣關係法》所規定的義務及對台政策。此外，川普政府去年秋天拒絕一筆逾4億美元的對台軍援，國會也應強制要求行政部門撥款，確保軍援物資到位。