憂巨大遭美發暫扣令非個案 歐洲商會籲推動移工零仲介費

歐洲商會今天(20日)發布「2026年建議書」，歐洲商會人力資源委員會特別建議，台灣應推動移工零仲介費，取消招募與仲介費並強化勞權，以符合國際標準，並可避免製造業因勞權爭議，而遭美國與歐洲國家進行貨品扣留或貿易制裁。委員會主席許修豪認為，自行車大廠巨大公司疑涉及強迫勞動，進而遭美發布暫扣令，不排除未來歐盟可能跟進，呼籲政府趕緊行動著手改善，並期待經濟部更新「台灣企業與人權國家行動計劃2.0」。

美國海關暨邊境保護局(CBP)今年9月，對台灣自行車品牌「捷安特」製造商巨大公司的自行車及零件等發布暫扣令，主因是認為巨大涉及5項強迫勞動指標，包括濫用弱勢處境、苛刻的工作與生活條件、債務束縛、扣留工資、超時工作等。

許修豪指出，歐洲商會過去就曾4、5度提出移工零仲介費等建言，但此事背後涉及龐大利益，且欠缺熱度，過去一直是偏冷門的議題，而此次巨大公司遭美國發布暫扣令，也讓移工勞權維護議題浮上檯面。

許修豪提醒，巨大案是台灣製造業首度遭美方以違反勞權發出禁令，有一定的指標意義，若巨大案不是個案，未來將會有更多公司遭美開鍘，屆時台灣製造業都可能遭美開鍘，另一方面，考量歐盟向來跟進美方做法，此案過後，也不能排除美規歐隨的可能性，歐洲商會本次建議既是提醒也是警示。

許修豪表示，台灣外籍移工多來自越南、印尼、泰國、菲律賓，這些移工來台服務前須向當地仲介機構繳交約新台幣20萬元高額費用，來台還有許多零星的費用，對移工造成龐大負擔，堪稱「債務枷鎖」，是導致移工逃逸的原因之一，並成為國際人權關注的焦點。

許修豪指出，台灣是少數還存在這件事情的國家，期盼政府展現決心付諸行動，像是由雇主直接承擔雇用程序與成本，外籍移工來台工作，不該有所謂聘僱費、仲介費；而經濟部也應趕緊更新「台灣企業與人權國家行動計劃2.0」，此事從「他律」進階到「自律」。