憂年輕孩子上戰場 蔡正元：賴清德把台獨當宗教不會回頭

解放軍近日無預警發動「正義使命2025」圍台軍事演習，民進黨立委鍾佳濱回應藍營軍人加薪爆出「僱傭兵說」，引發外界議論。前立委蔡正元憂心，台灣的年輕孩子有一天上了戰場永遠回不來，同時指出賴清德是把台獨當宗教入迷的人，不會回頭。

蔡正元。(圖/中天新聞)

蔡正元在今（31）日中天節目「大新聞大爆卦」上表示，因為他每天都在看烏克蘭戰爭的狀況，他擔心說，台灣的年輕孩子有一天上了戰場，永遠回不來，因為台灣實力跟對方的差距，比烏克蘭跟俄羅斯的差距更大，「不管你多愛台灣，你多勇猛，你只要上了戰場，你絕對回不來。」

蔡正元質疑，台灣有必要犧牲這麼大嗎？烏克蘭到現在為止犧牲170萬人，烏克蘭人口4000萬人，犧牲170萬人，台灣人口2000多萬人，打個對折、80萬人，台灣負擔得起嗎？而且都是年輕的孩子。他說，不管是藍營、還是綠營的，讓年輕的孩子們上戰場，「我們生養孩子，卻被民進黨找去上戰場，我們划算嗎？」這是他關心的一個重點。

賴清德。(圖/總統府)

蔡正元指出，看了烏俄戰爭，會覺得台灣是很幸運的，因為北京還忍得住。他說，如果是換上普丁，早就打過來了，這不用懷疑，「你不斷去講說他絕對打不過來，他就打過來給你看」。

蔡正元說，賴清德不會管這個，因為一個把台獨當宗教入迷的人，就跟信了邪教一樣，不會回頭的。所以要解決這個問題，不管總統候選人是誰，讓國民黨再執政一次就好，他希望不管是誰、有什麼立場、支持誰，就是政黨一定要輪替。

蔡正元表示，賴清德是思想相當瘋狂的人，他不是今天才認識賴清德，從第一天當選，他就知道這個問題很大。他說，賴清德過去講什麼不重要，賴清德就講說自己當總統絕對不會發生戰爭，可是賴清德賭兩件事情，賭習近平忍得住，賭美國跟日本可以把大陸的解放軍壓得住。

蔡正元認為，這兩個假設也不是不可以假設，但做政策決定，不能去做這種假設。他說，應該要假設說兩岸有別的方法，不必要兵戎相見，這才是長久之計。

