憂心國安！川普強令中資瀚孚光電 撤資美國半導體資產

編譯林浩博／綜合報導

吃下肚的肥羊，又得吐出來！美國總統川普2日以國安為由，強令中資公司「瀚孚光電」剝離所收購的美國半導體資產。此舉也凸顯了美、中地緣政治與科技競爭升溫之際，中資對美國半導體與先進製程領域的收購，受到了華府的放大檢視。

美國總統川普簽署行政命令，封殺了中資瀚孚光電對Emcore半導體資產的收購，並限期180天內完成資產的剝離。（圖／翻攝自X平台 @silvertrade）

「美皮中骨」的公司

川普依據《國防生產法》發布了此項行政命令，他於當中表示，有「可信證據」指出，瀚孚收購紐澤西州Emcore公司旗下數位晶片，以及相關晶圓設計、製造與加工業務，恐怕威脅美國的國家安全。

廣告 廣告

川普在命令指出，在德拉瓦州登記註冊的瀚孚公司，「由一名中華人民共和國的公民所控制」，「可能會採取行動危害美國國安」。

命令禁止瀚孚保有對Emcore資產的所有權或權利，並限期180天內完成資產剝離，過程須受到美國外來投資審查委員會（CFIUS）的監督；並且直到剝離程序完成，瀚孚對這些資產的訪問權遭到全面封殺，同時也面臨對業務重組、轉讓、搬遷的嚴格限制。

這次命令意味著，瀚孚前年4月花了將近300萬美元收購的收購，終究打了水漂。

中資的收購

根據去年5月Emcore所發布的新聞稿，公司的晶片業務已終止，多數資產會經該交易轉讓給瀚孚，包括設備、合約、智慧財產權，以及其在加州阿爾罕布拉（Alhambra）磷化銦（InP)晶圓製造業務相關的庫存。

瀚孚在官網介紹自己是「坐落於加州的公司，專精於高效能磷化銦光學設備的生產、開發，產品被用於光傳導產業」。瀚孚稱，藉由對Emcore半導體資產的「管理層收購」（MBO），該公司繼承了超過40年積累的InP晶片設計與製造技術，完成垂直整合。

而根據該年9月的新聞稿，可知張根造（Genzao Zhang，音譯）是瀚孚的共同創辦人暨執行長，擔任過Emcore的工程副總裁。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

川普關稅戰反讓中國與美平起平坐！BBC調查曝中砸1兆美元狂買歐美技術

川普再提自己任內 習近平承諾不犯台！白宮曝中解除晶片出口禁令

美韓協議細節曝光！對美3500億投資有解 川普李在明開心共進晚餐

成為侵烏幫兇？被環團點名：台灣成俄羅斯「輕油」最大買家

