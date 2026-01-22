憂心狼教練寒假現蹤 人本籲運動部儘速建立把關制度

寒假即將到來，許多家長會安排孩子參加冬令營，人本教育基金會今天(22日)召開記者會指出，有部分涉及性侵或性騷的運動教練，都還直接或間接的利用人頭租用公立場館在運動場上指導學生，甚至部分公立場館對授課教練完全無把關，接獲檢舉也不重視，讓不知情的孩子陷入危機之中，要求運動部要負起責任，嚴格制訂管理機制，避免讓孩子陷入風險中。

人本基金會表示，運動部雖然設有「運動教練不適任資料庫」，但是資訊不齊全、揭露不完全，曾在學校內嚴重體罰、霸凌學生或因性平事件而解聘的、曾被社會局認定兒童虐待並開罰者，皆不在運動部的公開系統內。另外，現行制度上，當社區教練有像是體罰、性侵、霸凌等不適任的行為，運動部和各縣市體育局完全沒有任何調查或處理機制。

人本基金會呼籲運動部，應盡速建立制度，包括不適任運動教練資料庫、調查機制與「兒少訓練認證」管理，必須建立「兒少運動指導人員訓練制度」，搭配基礎兒少運動知能訓練和實習制度，並對未獲認證而從事兒少訓練者應予以裁罰。此外，在制度建立前，應先要求公立場館嚴格把關，明令全國公立場地在審理借用時，必須查驗「指導人員清冊」。一旦發現有「狼教練」任職或實質指導之團隊，應立即拒絕借用或解約，並將其列入黑名單；提供民間場館查詢任用人員是否有不適任情事及橫向連結教育主管機關協助示警，阻斷不適任人員接觸兒少的可能性。