憂心環境與健康受損 枋山獅子鄉居民赴立院陳情反風電

枋山獅子鄉居民赴立院陳情反風車，蘇清泉籲政府重視。（圖片來源／蘇清泉辦公室提供）

今年初傳出有綠能公司規劃，於屏東縣楓港溪沿岸於設置十座風力發電機組，讓鄰近枋山鄉、獅子鄉居民人心惶惶，經在地抗爭後，今（30）日居民組團前往立法院集體陳情，由立委蘇清泉偕盧憲一、高金素梅、黃建賓、黃仁等四名立委接見，蘇清泉並呼籲政府重視在地民意，切勿一意孤行。

來自屏東縣枋山鄉、獅子鄉共40名鄉親，今一早9時抵達立法院，由蘇清泉等上述5立委出面接見，鄉親頭繫「拒絕瘋電」白布條，高呼「破壞環境、禍留子孫」、「損壞作物、傷天害理」等口號，並向經濟部與環境部官員遞交陳情書，表達強烈反對設置風力發電機組的意願。

廣告 廣告

「枋山及獅子反對風車自救會」會長王光盛代表眾人陳情表示，居民並不反對政府開發綠能，但風力發電機組發出的低頻噪音，有害鄰近居民的身心健康，台灣已有許多前例可稽，加上恆春半島為紅尾伯勞、灰面鵟鷹等保育鳥類的過境必經之路，設置巨大風機將妨礙侯鳥正常遷徙，影響極為重大。

王光盛並指出，這家「屏盛」綠能公司先前就私辦說明會，但找來的居民代表全都是較遠的鄉鎮，枋山、獅子兩個影響最直接的鄉親都被欺瞞毫無所知，再以虛假照片等會議內容向政府提報已經開過說明會，直到楓港溪沿岸開始打風機的基座，居民才得知上情。

蘇清泉則表示，居民陳情反對風車設置，做為屏東出身的立委絕對與鄉親站在一起，但他也提醒鄉親，千萬不能在此時為了蠅頭小利，接受綠能公司的招待出遊，或是各種贈品禮盒的「養套殺」。蘇清泉說，以往有其他鄉鎮就因為接受綠能公司招待，後又反對風光發電，遭人檢舉「環保流氓」法辦的前例，絕對要小心。

會中枋山鄉、獅子鄉居民遞交陳情信函，由經濟部能源署主祕翁素真、環境部環保司司長徐淑芷出面代表接受，蘇清泉並向兩位官員重覆叮囑，必須重視在地居民心聲與權益。最後眾人在立院請願接待室高呼口號，重申反對立場後和平離去。

(原始連結)





更多信傳媒報導

國安高層指導無人機軍民共規 採購數比10萬架「多很多」

「川習會」未提到台灣、會後未開聯合記者會 川普：對中國商品關稅降至47%

支持者炸鍋狂罵挺貪腐 正國會為何集體力挺林岱樺？

