憂心總預算 卓榮泰喊話立院回歸正途 辦一些福國利民的事

行政院長卓榮泰今天前往台中市梧棲區出席「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）啟用典禮。（李京昇攝）

行政院長卓榮泰今天（3日）前往台中市梧棲區出席「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）啟用典禮」時，他提到，中央政府總預算至今未審，讓他感到焦慮，呼籲立法院「回歸正途，辦一些福國利民的事情」，趕緊通過審查預算。

卓榮泰表示，今天已經是1月3日，今年度中央政府總預算到現在還未審理，大家面帶微笑參與啟用典禮，他心中卻充滿焦慮，「如果總預算還沒審，各項政策在2026年都困難，怎麼談到2027？」所以每年計畫跟預算都要如期展開。

他說，他也為國人擔憂，交通部有項非常好的政策，TPASS 2.0對常客、長途旅程的遊客會有更多的優惠，中央今年在TPASS上編列了75億元預算，TPASS補助不是中央政府直接撥給人民，必須拜託台中市政府、地方政府來執行這項政策。

卓榮泰表示，以台中市來說，會有2.6億元TPASS補助，但他現在沒有預算可執行；接著卓轉向台中市副市長黃國榮說「得先跟市府欠著」，等到立院通過預算，再如數補回，但不要跟他算利息。

卓榮泰說，除了TPASS，還有縣市河川整治工程，第1年474億元，在台中也有4.27億元，現在不曉得如何進行，如果不能在防汛期前完成，可能又會飽受人民批評，所以他還是希望立院盡速通過預算審查。

他表示，在托育政策，以台中來說也有4700多萬元預算，在無人機載具發展，在台中也補助4790多萬元，不光是台中，中央在全國各縣市的預算都至少有4、500億元，但是現在預算都還沒有著落，他呼籲「立法院回歸正途，辦一些對國家福國利民的事情」，趕緊通過審查預算。

