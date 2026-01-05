憂心透明度 喬科維奇退出一手創立的球員組織

網球名將喬科維奇(Novak Djokovic)4日宣布，基於對「內部透明度與管理的擔憂」，他將退出自己擔任共同創始人的職業網球員協會(Professional Tennis Players' Association,PTPA)。

這個職業球員聯盟是由目前世界排名第四的喬科維奇、和加拿大男網選手帕斯皮席(Vasek Pospisil)在2019年共同創立。

PTPA在2025年3月對包括世界職業網球協會(APT)在內的網壇管理組織提告，指控他們的反競賽限制與侵犯權利行徑。這起法律行動也強調了對球員的「無法支撐的賽程安排」，指出ATP和國際女子網球協會(WTA)在12個月中安排了11個月的賽程。

喬科維奇在社群媒體發文說，在經過審慎的考慮之後，他已決定徹底離開PTPA。這位塞爾維亞球星並表示，這是在經過對於透明度、管理、以及他的聲音與圖像如何呈現的持續擔憂之後作出的決定。

喬科維奇說，他對於當初帕斯皮席和他成立PTPA時的願景感到自豪，但顯然他的價值觀與作法已不再和這個組織當前的方向一致。

這位38歲、擁有24座大滿貫冠軍的男網名將表示，他將會持續專注在自己的網球和家庭，並以反映出他的原則與廉正方式來為這項運動做出貢獻。

喬科維奇計劃在即將到來的澳洲網球公開賽(Australian Open)，拿下創紀錄的第25座大滿貫賽冠軍。(編輯：鍾錦隆)