憂心鄉親不知現任議員要初選 昔日學運戰友黃守達北上挺林亮君

台北市議員林亮君今（6）日邀請昔日學運戰友、台中市議員黃守達一同前往台北市晴光市場掃街拜票、發放春聯。林亮君昨日已正式完成民進黨內初選登記，面對農曆年後即將登場的黨內初選，她坦言許多鄉親仍不知情，正積極走入街頭宣傳；擁有逾10年革命情誼的黃守達特地北上力挺，盛讚林亮君多年來皆站在第一線服務，是優質且努力的年輕人才，呼籲中山、大同區的支持者在初選民調時，「唯一支持林亮君」。

林亮君表示，她昨天已經完成民進黨議員初選登記，但現在地方上還是很多人，不知道現任議員要初選，更多人不知道自己要初選，讓她非常緊張。她說，一個月前，自己就開始不斷在街頭巷尾、在市場入口持續宣傳，今天黃守達也特別來到台北給她支持，因為過去彼此都是學運好夥伴，曾在街頭打拚，後來也都進到議會為人民服務，在初選關鍵時刻非常感謝黃守達，特別上來台北支持。

黃守達表示，自己跟林亮君認識是從2013年，當初他在台灣大學要籌組工會，那時候的林亮君已經是議員助理，協助工會許多事務，這13年見證林亮君一直站在第一線為民服務，不僅是在議員助理、太陽花學運，甚至在接下來台北市議會的8年的期間，林亮君一直都跟人民站在一起。

黃守達說，當自己得知林亮君要參與民進黨初選，當然義不容辭一定要來幫忙，因為這麼好的人才、這麼努力認真打拚的年輕人，一定要讓她繼續留在台北市議會幫大家做更多的事情。

黃守達提到，自己雖然是台中市議員，也即將要開始登記，接下來很有可能也會面臨初選，但他相信認真努力付出的人都要團結在一起，認真的人不怕挑戰，但也要給予認真的人肯定，「我要拜託大家中山、大同區一定要支持林亮君」。

至於未來林亮君是否有機會也到台中替黃守達助選？林亮君也正面回應，當然一定會，因為過去彼此在街頭上的革命情感，一路延續到現在，各自在市議會裡面發聲，也希望各位市民朋友繼續支持年輕專業進步的力量，堅定支持，拜託大家。

