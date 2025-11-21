憂心領補助被追稅！經濟部解答廠商疑難雜症

▲龔明鑫（圖左）率領產發署長邱求慧（圖中）及貿易署長劉威廉（圖右）等經濟部官員均在現場解答廠商疑難雜症。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 經濟部今（21）日在台北舉辦「經濟部因應美國關稅我國出口供應鏈支持措施聯合說明會」，經濟部長龔明鑫率領產發署長邱求慧及貿易署長劉威廉等經濟部官員均在現場解答廠商疑難雜症，如有會計師反映廠商擔心領取補助恐被追稅，讓挹注成效打折，邱求慧便直接回應，政府給予的相關補貼、補助等，原則上免納所得稅。



經濟部過去已在南部、中部召開相關說明會，今日則是舉辦台北場，現場不僅吸引上百位業者及相關人士聽取政府所能提供的補助案，龔明鑫也待滿全場，率領所有官員回應業者疑問。



其中，有會計師詢問，政府所提出補助是否會認列為「其他收入」，因為如果要納入盈利事業所得去計算，那麼就等於補助打8折，像是過去因應新冠肺炎的疫後特別條例就有納入「所有的補助都免稅」，希望確定。



邱求慧回應，特別條例規定，領取之補助及其他給予免納所得稅，強調補助不會打折，「政府要照顧就照顧到底，還給他扣稅，沒意思啦！」



另外，現場許多業者也關心海外參展相關補助，如印刷業者提問，過去有海外參展，但通常是與公會共同參展，現在產業在市場中相對弱勢，希望了解更多參展補助與機會。





▲說明會結束後，許多業者也頻頻向邱求慧（圖左二）請教有關於政府協助相關細節。（圖／記者鍾泓良攝影）



劉威廉表示，廠商現在面臨運費、機票高等費用，過去經濟部海外參展一個攤位補助4萬元，現在能提高至12萬元。此外，過去僅補助範圍限攤位費用，這次

文宣、廣告、口譯、運送費等，等全部都包含。



龔明鑫也補充，海外參展有獨立與聯合參展2種模式，且補助項目變多、門檻降低；以前必須是有25家業者才能籌組台灣館並申請補助，現在也降至15家，就能組成台灣館。

邱求慧補充，印刷雖是傳統產業，同樣也有運用AI技術例子，像是有業者就用AI投入黑白照片、老照片修復，「所以傳統產業可不可以用AI，絕對可以！」

