憂抵制升級 日企籲雙方對話

日本市場18日全面走低，日經指數重挫逾3％、日圓兌美元貶破155關口並創今年新低，債市亦承受拋售壓力。此外，首相高市早苗面臨地緣政治風險，也造成市場緊張。中國日本商會17日發表聲明，呼籲陸日加強溝通，以緩解因高市近期言論引發的緊張。

股匯雙殺之際，高市昨與日銀總裁植田和男首度會晤。雙方會談僅30分鐘，植田向高市說明日銀正逐步調整政策，以邁向2％通膨目標；高市則未對央行政策提出要求，僅請求將2013年的聯合聲明中的「日本經濟振興總部」改名為「日本成長戰略總部」，獲植田同意。

日本政府日前公布夏季GDP較去年同期萎縮1.8％，為六季以來首次下滑。部分分析雖認為實質狀況不如數字上悲觀，但萎縮趨勢仍強化高市提出更大規模支出的政治動機。

由於投資人擔憂高市政府即將公布的大規模刺激方案推升財政負擔，加上輝達財報發布前資金轉趨保守，投資人紛紛拋售，日經指數昨走低3.2％，跌破4.9萬點關口，東證指數同樣下行2.9％，而與輝達相關產業幾乎全線下挫。至於受陸、日緊張局勢升溫影響，大陸民眾近期取消赴日旅遊，化妝品巨頭資生堂股價昨續跌近3％。

匯市方面，日圓兌美元昨一度跌至155.41，創1月以來新低；兌歐元甚至觸及180.08，創下1999年歐元發行以來的最低水準。市場解讀，高市政府正準備推出規模超出預期的刺激計畫，引發日銀可能延後升息的猜測。

此外，日本企業憂心陸方動作升級為商品抵制，中國日本商會發表聲明，呼籲雙方加強溝通，希望兩國政府遵循高市與大陸國家主席習近平10月在韓國峰會中確認的「共同戰略利益」方向，並尋求進一步對話。