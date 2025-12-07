憂擦槍走火！共機雷達鎖定日戰機 陳冠廷喊話：別再把東亞情勢推向危局
記者詹宜庭／台北報導
針對中國近期一連串行動正在加深東亞緊張局勢，民進黨立委陳冠廷今（7日）表示，中國從突然限制中國團客赴日旅遊，到以檢驗為由大幅限制日本水產品進口，如今又發生解放軍殲-15戰機在公海上兩度以火控雷達鎖定日本自衛隊F-15戰鬥機的事件。行政施壓、經濟脅迫和軍事挑釁同時出現，已不再是零星個案。
陳冠廷指出，日本遭到雷達鎖定不是一般的軍事接觸，而是帶有攻擊意圖的危險行為，最容易引發誤判和擦槍走火，中方不應再以單方面方式升高情勢。中國一方面把境外旅遊當成政策工具，限制團客赴日，一方面又用水產品檢驗作為壓力，這些措施本就已經擾亂區域經貿秩序，現在再加上對日本軍機的挑釁，會讓周邊國家不得不提高戒備，也會讓中國在國際上的信任度持續下滑。
陳冠廷強調，台灣的立場很清楚，和平需要透明，需要克制，更需要真正的對話，不是用行政、經濟和軍事手段同時施壓。今天遭到鎖定的是日本，明天可能是任何一個在印太航行或飛行的國家。破壞規則、改變現狀的不是日本，也不是台灣，而是中方一再採取的多重加壓行動。唯有讓中國理解其行為的後果，才能避免區域情勢繼續往危險方向滑動。台灣會和日本及理念相近國家合作，共同維護印太的穩定與安全。
