憂政院版財劃法中央有更強審核權 柳采葳批「太上條款」要蔣萬安反對 11

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

行政院稱院版《財政收支劃分法》是「地方財源史上最大增加」，但台北市議員柳采葳今（27）日質詢時指出，實際是一般性統籌分配款大幅縮水、中央計畫型補助暴增，等同讓中央握有更強「審核權」；她直言，若政院版通過，台北市一年恐少掉250至300億元財源，各局處政策都將被迫縮減甚至停擺，痛批中央修法是「太上條款」，要求台北市長蔣萬安必須公開反對。

柳采葳指出，依台北市府財政狀況及各版本《財劃法》試算表估算出，政院版若通過，台北市每年恐少250至300億元財源，不只影響市府財政調度，更會直接衝擊市民生活。

柳采葳逐一點名局處，要求各局處逐一表明受影響的政策概況。教育局表示，明年度將短缺一般及計劃性補助款共67.2億，將影響台北市的校園保全人力編制、高齡校舍改建計劃、電費給付、生生有平板、女性生理用品等政策經費。

公運處認為，台北市的公共運輸補貼、電動公車汰換建置、TPASS北北基桃定期票補貼及交安相關的政策都將受到影響。捷運局認為，先前計劃性補助款已遭中央大砍60億元，而目前台北市正進入「6線齊發」的捷運建設期，總建設經費已超過3800億元，院版《財劃法》通過，將嚴重影響捷運興建進度。

社會局表明，托育補助、生育津貼2項皆因政院版《財劃法》，預算短少10億元；而在弱勢婦女、中低收入、長者及身障者之照護及津貼權益皆受嚴重影響。民政局回覆，生育獎勵金將短少7億元，勢必影響市民權益，等各局處皆認為受到影響。

對此，柳采葳怒批，《財劃法》不但影響市政發展，最嚴重的是影響社福政策推行，將使市民的生活權益大打折扣。

柳采葳強調，行政院宣稱釋出財源，但一般性補助款卻反向大砍1000億，代之以需逐案審查的計畫型補助。其中，政院版新增第37條、37之1與37之2條，授權中央可因「認定」理由停撥地方統籌款，更是「中央太上條款」。

柳采葳最後更呼籲蔣萬安，市府不能沉默，更不能坐以待斃，必須公開表態反對，捍衛台北市財政自主，確保市政建設以及市政工作不會因為行政院惡意修法影響市民權益。

照片來源：柳采葳辦公室提供

