憂政院版財劃法「看得到又吃不到」 鍾東錦：不確定性最糟糕

苗栗縣議會24日進行總質詢，議員蕭詠萱及張志宇關心財劃法重新分配中央與地方財源議題，質詢苗栗縣明年度預算增加幅度及財政評估。縣長鍾東錦回應時強調，希望行政院及立法院盡速協商定案，公布各縣市分配數字，讓地方有更多資源，也讓首長知道接下來施政方向，不要讓地方政府「脖子往上看，看到哪塊肉，又吃不到」。

苗栗縣長鍾東錦24日在議會接受質詢時也發表對於政院版財劃法的看法。（圖／苗栗縣政府）

鍾東錦表示，財劃法是各縣市民眾所關心的議題，因為攸關施政順序。他指出，今年財政與明年相比，增加約30億元沒有問題，雖然地方稅很給力使稅款增加，但比起新竹縣仍差一截。他認為，中央政治與地方施政最糟糕的就是不確定性，全台灣22縣市都不知道可以拿到多少錢，因為施政有先後順序，但目前不知有多少錢就變成沒有把握，要一直嘗試，這不是國家及鄉親之福。

鍾東錦建議，行政院應邀請執政黨及在野立委在立法院做最好的協商，而非一直找縣市去開會。他批評，行政院公布的僅是幾個方法，沒有明確數字，到底縣市可以拿多少都不清楚。他強調，政治是開大門走大路，眉角又不敢露出，露出又要用猜的，沒有很大意義。行政院應直接公布按照新修正案各縣市拿多少經費，這樣就可看出中央的心是公平還是偏袒，開會才有意義。

行政院在20日提出政院版財劃法修正草案。（圖／報系資料照）

鍾東錦進一步指出，台灣的政治誰說了都不會算，哪怕是總統及行政院說的，因立法院在野人數多也不會算數。地方政府希望中央及各黨立委不要意氣用事，政治應該在對的時間做對的事。他表示，去年立院提財劃法修法時行政院又不提，現在又提了，但提了要接受外界意見，應到立法院再做協商。他呼籲不要拖到2027年才實施，如果要2026年就要給才夠誠意，讓地方有更多資源，也讓首長知道接下來要怎麼做。

政院版財劃法將送至立法院審議。（資料照／中天新聞）

議員張志宇則關心苗栗縣明年一般性及經常性補助異動情形及是否有增加。苗栗縣政府主計處長顏香儒答詢表示，明年新修正的財劃法在統籌稅款部分，苗栗縣增加100多億元，但一般及計畫型補助部分，中央給的數額並不明確，所以無法掌握財源增加情形。她說明，目前明年編列總預算是增加20餘億元。

