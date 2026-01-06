憂新北長照處編制扛不住11萬長者 石一佑：第二行政中心辦公問題要解決

長照問題是高齡化社會下必須直面的課題。圖非當事人。（示意圖／CTWANT攝影組）

新北市議員石一佑今（6）日表示，近期新北市高齡長照處終於揭牌了，但處內68人辦公所在的板橋衛生所大樓今（2026）年底前就要拆了，號稱要搬去坐落在三重區的第二行政中心，結果第二行政中心長照處硬體設備預算根本還沒通過，在在都讓人憂心，會不會還沒做出政績「辦公室先沒了」。

新北市議員石一佑（圖）認為新北長照處68人未來的辦公空間要先塵埃落定。（圖／翻攝自石一佑臉書）

全名為新北市高齡長期照顧處的新北長照處是新北市為因應超高齡社會來襲，在今年元旦先六都首創成立的跨局處整合單位，負責統籌新北市轄內長照政策與服務，並提供需求評估、服務連結等單一窗口，希望將衛生局與社會局原有業務整合，以利建立更完善、便利、有尊嚴的在地安老環境。

官員介紹，長照處在發展日間照護與失智友善守護站等基本服務之餘，也導入「有FU」長照站、年輕型失智職能設計等創新服務。官員舉例，像民眾撥打1966長照專線尋求的服務諮詢與需求評估，還有像未來「銀新未來城」將打造「醫、動、養」一體化服務等，都是新北長照處負責的業務，就是希望讓長者能有尊嚴、安心地安享晚年。

石一佑對政策表達肯定，但她也示警，新北光自己選區板橋就有戶籍長者約11.2萬人，已佔了占全區人口20.47％，若到更鄉村型區域，高齡化狀況是更加明顯，然而核定年度預算39億元的新北市長照處人力編制只有4科68人，是否能真正執行將近20%新北市人口數的長照族群？服務是否能迅速到位？原單位的業務範疇是否能完全轉移？在在都是問政關注焦點。

新北市長照處2026年元旦由市長侯友宜（圖）率領揭牌。（圖／翻攝自新北市政府官網）

石一佑續指，像長照處目前是用板橋衛生所辦公空間，不過大樓馬上將因為要蓋板橋醫療園區而拆除，研擬進一步遷移到位在三重的第二行政中心，然而第二行政中心如今還在趕工中，能否順利完工都還是問號，而且細看預算發現，根本還沒編列新地點長照處的空間等硬體設備預算，這樣長照處要打哪兒辦公實在問號，長照政策執行力也實在讓人憂心。

石一佑呼籲，新北市政府在揭牌同時，也應務實檢視長照處的整體規劃，確保新北市的長照政策穩健推動，自己將持續監督，讓像是板橋民眾「看病跑台北」等長照沉痾能被解決，落實「在地安老」。

