憂新版財劃法影響高雄捷運建設進度 賴瑞隆力挺政院版

有意爭取2026民進黨高雄市長初選提名的立委賴瑞隆24日辦理「立法院經濟委員會高雄考察」，邀集中央、地方相關單位針對高雄經濟發展及交通建設計畫進度進行討論，賴瑞隆特別強調支持政院提出的《財劃法》版本，避免讓高雄交通建設及經濟發展被迫延宕、受影響。

高市府捷運局報告指出，明年度捷運整體路網3條路線的總需求是135億元，但依新通過的《財劃法》會導致經費緊縮，目前只核定30多億元，經費短差約103億元，他們已經向中央表達訴求，希望行政院可以支持高雄建設，並在新年度給予充足經費，若經費不足，可能會對捷運建設進度造成影響。

交通部次長陳彥伯指出，《財劃法》修正後，對交通部也有嚴重影響，光軌道建設經費就短少100多億元，所以目前他們正在針對修正後的《財劃法》配合各縣市財力及興建中建設研擬相關配套措施，他們也會特別將南北均衡發展及捷運建設成熟度納入經費撥補的考量。

高市府副祕書長王宏榮表示，立法院修法通過的《財劃法》確實對高雄造成嚴重影響，尤其捷運工程。每個都市發展都有非常重要的新建期階段，像台北發展早，在新建期中央已經給予很多計畫型補助，所以現在台北的交通捷運路網已經非常完整，而目前高雄市正在執行城市轉型、投入重大交通建設，若依立法院版《財劃法》，絕對會影響整個高雄未來的發展。

賴瑞隆指出，他希望未來不要再走回過去重北輕南的老路，所以南部縣市近期持續發聲，要求修改立院通過的《財劃法》，現在通過的財劃法對高雄、南部非常不公平，所以他支持行政院新提出的《財劃法》版本，也盼各部會能夠持續找方法，不要在現階段受到影響，更期待藍白國會可以聽到南部的聲音。

