憂新青安寬限期屆滿風險！央行理事：房貸負擔率破30%亮紅燈 緊盯逾放比

中央銀行公布去年第4季理監事會議紀錄，全體理事一致認同現行選擇性信用管制已初見成效，決議房市調控「不鬆手」的理由。儘管不動產貸款集中度已有下降趨勢，多名理事指出，儘管信用管制成效顯現，但全國房貸負擔率已突破30%的合理門檻，高房價風險依然存在，應警惕「新青安貸款」寬限期屆滿後的還款壓力與利息補貼取消的衝擊，且民眾購屋壓力並未減輕，仍須維持滾動式調整。

房市冷颼颼，不動產業者期待第七波選擇性信用管制可適度鬆綁，但央行於去年第4季理監事會議中決議維持調控。最新的理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要出爐，有位理事認為，雖然不動產貸款占總放款比率已有下降，但仍高於合理範圍，支持持續滾動調整本行選擇性信用管制措施。

另位理事指出，當前不動產貸款逾放比低於整體放款逾放比，表示銀行不動產相關授信風險控管良好，然而，在房貸利率上升的情況下，仍須瞭解此對民眾購屋負擔的影響；另就新青安貸款部分，宜瞭解未來利率補貼取消及寬限期屆滿後對貸款人的影響，同時，須瞭解房貸利率上升對不動產交易量的影響。此外，目前投機的需求已退場，為有利判斷未來房價走勢，宜進一步瞭解影響不動產市場供給的因素。

有數位理事表示，宜關注房貸負擔率走勢。其中，有位理事表示，國內高房價致當前全國房貸負擔率高於可合理負擔的30%；而房貸負擔率與房貸違約率二者之間具有關聯性，進而與金融穩定相關。

另一名理事認為，銀行不動產相關放款的違約率很低，若僅看房貸者的所得，並無法判斷其是否會違約，因為房貸者之父母可能會提供資金協助，所以，房貸負擔率仍係一項觀察指標。

還有理事對信用管制措施的成效已逐步發酵，表達肯定，由於房價仍偏高，故應繼續管制；從2026年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管的模式，應可更兼顧銀行的特色，讓政策可以做得更精準。

