憂斷炊！藍營擬放行先審TPASS預算 綠喊全案審查：審預算不是自助餐

今年度總預算仍卡關，新興計畫全部無法動支，引爆民怨。國民黨團提出補救辦法，擬提案總預算就算未審畢，新興計畫只要經立院同意即可動支，包含TPASS通勤月票、生育給付、河川整治等部分項目先行付委審查。國民黨團書記長羅智強表示，將凝聚共識進行。民進黨政策會執行長吳思瑤批，審預算不是自助餐，不能挑嘴，應該全案審查。

羅智強表示，只行政院依法編列總預算，早就在審查了，但總統賴清德、行政院長卓榮泰做出違法預算，踐踏軍警消，國民黨團必須拿出態度。

吳思瑤指出，審預算不是吃自助餐，不能挑嘴，更不是擠牙膏，被罵才把東西挑出來，每一筆民生預算都很重要，國民黨卻選擇性審議。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，《預算法》本就規定，未如期完成可以先行動支。但現在國會最大黨只挑想要的審查，這不是立法機關應有的態度，應該全案審查，拿出國會監督的職權，不是一個口令一個動作，鍾佳濱強調，人民不乞丐，立委不是皇帝，民主國家要依制度而行。

