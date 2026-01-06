憂柯文哲、黃國昌先後被關 他：恐變綠白合

▲國民黨副主席蕭旭岑憂心，民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌可能先後入獄。（圖／記者葉政勳攝，2026.01.02）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨立院黨團總召黃國昌已確定請辭，將在2月卸任立委。另一方面，民眾黨前主席柯文哲涉貪，可能被判刑10年以上。國民黨副主席蕭旭岑說，黃國昌卸任後，可能因狗仔偷拍案被關，若柯文哲再度入獄，民眾黨陷入權力真空，恐會影響未來的藍白合作，民眾黨會被迫「綠白合」。

蕭旭岑上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時指出，2026年可能是賴政府「大抓人」的一年，黃國昌將於2月1日卸下立委身分，失去國會保護傘，司法動作可能隨即展開，他推測黃國昌很可能成為第一位被查處的在野黨立委。

廣告 廣告

蕭旭岑指出，民進黨透過特定媒體鋪陳黃國昌卸任後的司法風險，並以刑事、反滲透等理由介入，以試圖改變國會席次。他警告，一旦黃國昌不再是立委，各種搜索、羈押手段可能展開，民眾黨前後任黨主席均遭調查，黨內權力核心將陷入真空。

此外，法界盛傳前民眾黨主席柯文哲可能面臨10年以上刑期，參選2028的可能性將落空。蕭旭岑擔憂，若「藍白合」因黨內人事與司法壓力受影響，未來「綠白合」或其他組合都有可能在今年出現，顯示在野黨的政治局勢正面臨重大挑戰。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

不只柯文哲！羅智強細數藍白這些人都被關：接下來是黃國昌傅崐萁

影／柯文哲、黃國昌拜會！傅崐萁力讚滿血回歸：藍白合制裁賴清德

挨告獲不起訴！黃國昌再嗆三立勾結黑幫：別以為有民進黨罩就胡搞