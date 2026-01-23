憂校事會議「大案小辦」傷害孩子 國教盟：修制度、不廢制度

教育部公布新版校事會議，引起教師強烈反彈，國教盟理事長王瀚陽（中）認為，如今最大的問題不在「有沒有校事會議」，而在「標準不清、分流失靈、專業不足、究責失衡，該擋的沒擋住、該嚴辦的卻被輕放。」（ 圖／國教盟）

教育部近日公布新版校事會議規定，引發基層教師強烈不滿，為此全國教師工會總聯合會號召全國教師，於25日共赴教育部前抗議。不過，針對這起修法，教團與家長團體始終抱持不同立場，國教行動聯盟於今（23）日表示，第一線教師承受的行政負荷與心理壓力，社會必須正視，但也必須同時看見，當孩子遭遇體罰、霸凌或不當對待時，若制度被一刀切撤掉，校園將更容易退回「關起門來自己處理」的灰色地帶。

國教盟理事長王瀚陽認為，如今最大的問題不在「有沒有校事會議」，而在「標準不清、分流失靈、專業不足、究責失衡，該擋的沒擋住、該嚴辦的卻被輕放。」

廣告 廣告

「同一套制度，卻同時製造『小案大辦』與『大案小辦』。」王瀚陽提到，教育部公布的新版校事會議規定，存在兩個最大的問題，首先是「小案大辦：標準模糊，把大量教學爭議推進不適任教師處理程序」，第二個則是「大案小辦：確認成案了，究責卻從輕發落？」

為此，國教盟提出3點主張，認為作法上，不是廢除校事會議的制度，而是「擋小案、辦大案、讓結果可預期」，且全國作法都能一致，分別是：

1、外部委員常態化，並以利益迴避為前提；避免落入「自己人查自己人」的結構性疑慮（同份專案報告亦指出同校人員參與可能違反利益迴避、產生權力運作風險）。

2、強化全國性調查人才庫分層與專業：兒少權利、特教、體育、幼教等專家要能被快速配對。

3、建立可檢索的案例指引（去識別化），讓判斷不再完全依賴個人自由心證，而能逐步形成一致的專業語言。

王瀚陽也說，為了讓制度重建信任，更必須補上兩個底線：首先是落實校安通報與社政通報雙軌並進，別讓高風險案件卡在校內自轉。 再者是保障受害學生及家長的程序參與與知情權，即調查結論與處理理由應提供可理解的重點版，讓當事人能陳述意見並依法救濟。

國教盟呼籲教育部，儘速召集家長、教師、校長與學者專家討論，並將「分流檢核表、裁量基準、專業人才庫與案例指引」確實建置到位。「制度要更好，不是更少；把小案擋在門外、把大案辦到底，孩子才能安心，老師也能安心教學。」

★《中時新聞網》關心您：保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕兒虐，請撥打110、113

更多中時新聞網報導

洪詩照顧失智公公：愛屋及烏

澳網》坦言還在適應 阿卡瑞茲直落三晉級

張懷秋二把手升格霸氣大哥