憂民主成為權力祭品 劉書彬示警憲政軌道正在暴衝

總統賴清德（圖）在得票未過半、執政黨立院席次也未過半之下，執政亟需與在野黨溝通妥協的智慧。（圖／黃耀徵攝）

民眾黨立委劉書彬今（22）日表示，台灣已邁入「雙少數」執政19個月了，如今眼見總統賴清德正一步步「走鐘」脫離憲政軌道，一連串權力濫用與藐視《憲法》的行徑早已不只是朝野對立問題，而是正逐漸瓦解台灣民主制度，有三大難關，已不能再「裝睡」忽視。

民眾黨立委劉書彬（圖）認為執政當局已經「走鐘」脫離憲政軌道。（圖／CTWANT攝影組）

首先是「大罷免」取代民主協商，因為行政權對立法權全面反撲，在野黨明明依法推動國會改革，希望建立更韌性的監督機制，行政院反而動員「海陸空」宣傳資源將監督扭曲為「反政府、反民主」，賴清德甚至出現「打掉雜質」的排他性言論，儘管罷免案結果32比0由人民親自否決了政治動員鬧劇，但國家已為此停擺半年，社會分裂的成本根本難以估計。

廣告 廣告

閣揆卓榮泰（圖）對總統已公布之部分法令「不副署」也引起質疑。（圖／周志龍攝）

第二是「副署制度空洞化」還有「無限膨脹的行政權」，劉書彬回顧2025年底經立法院三讀通過的《財政收支劃分法》修正案，在行政院提起覆議遭立法院否決後，閣揆卓榮泰竟直接稱該修正案違憲拒絕副署，搞得該修正案如今無限卡關，根本不把國會意志看在眼裡，以後行政權都這樣幹，台灣將走向獨裁專政。

最後是司法權失衡，劉書彬重提「釋字第 632 號」強調，賴清德本來就應主動補齊憲法機關成員，並積極與在野協商找出最大公約數，但執政當局卻放任制度失衡，甚至在現有三位大法官不參與評議時，仍依五位大法官評議意見「車」過去作出實體裁判，這已嚴重動搖憲政審查的正當性，崩潰了民主防線。

劉書彬直斥，中央不想配合制度就「翻桌」，一旦國會不配合，動輒動員檢方與媒體影響民眾，眼見《憲法訴訟法》有其侷限乾脆就讓其失效，實在亂搞。她強調，主張「彈劾總統」並不是政黨報復，而是憲政體制的最後防線，若任由有權力者掏空民主，「破例」將成為常態，下一個被犧牲的將是台灣民主本身，必須透過民主法治程序撥亂反正，才能守護住台灣的憲政基石。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

打火英雄詹能傑救人殉職！曾因「穿制服買便當」遭網友亂公審

勇消詹能傑滿身大汗、燻黑畫面曝 叮嚀「屋內混亂雜物」成遺言

女網紅搭公車控遭性騷擾 害男被網暴走上絕路！她下場慘了