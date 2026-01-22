憂民主成為權力祭品 劉書彬示警憲政軌道正在暴衝
民眾黨立委劉書彬今（22）日表示，台灣已邁入「雙少數」執政19個月了，如今眼見總統賴清德正一步步「走鐘」脫離憲政軌道，一連串權力濫用與藐視《憲法》的行徑早已不只是朝野對立問題，而是正逐漸瓦解台灣民主制度，有三大難關，已不能再「裝睡」忽視。
首先是「大罷免」取代民主協商，因為行政權對立法權全面反撲，在野黨明明依法推動國會改革，希望建立更韌性的監督機制，行政院反而動員「海陸空」宣傳資源將監督扭曲為「反政府、反民主」，賴清德甚至出現「打掉雜質」的排他性言論，儘管罷免案結果32比0由人民親自否決了政治動員鬧劇，但國家已為此停擺半年，社會分裂的成本根本難以估計。
第二是「副署制度空洞化」還有「無限膨脹的行政權」，劉書彬回顧2025年底經立法院三讀通過的《財政收支劃分法》修正案，在行政院提起覆議遭立法院否決後，閣揆卓榮泰竟直接稱該修正案違憲拒絕副署，搞得該修正案如今無限卡關，根本不把國會意志看在眼裡，以後行政權都這樣幹，台灣將走向獨裁專政。
最後是司法權失衡，劉書彬重提「釋字第 632 號」強調，賴清德本來就應主動補齊憲法機關成員，並積極與在野協商找出最大公約數，但執政當局卻放任制度失衡，甚至在現有三位大法官不參與評議時，仍依五位大法官評議意見「車」過去作出實體裁判，這已嚴重動搖憲政審查的正當性，崩潰了民主防線。
劉書彬直斥，中央不想配合制度就「翻桌」，一旦國會不配合，動輒動員檢方與媒體影響民眾，眼見《憲法訴訟法》有其侷限乾脆就讓其失效，實在亂搞。她強調，主張「彈劾總統」並不是政黨報復，而是憲政體制的最後防線，若任由有權力者掏空民主，「破例」將成為常態，下一個被犧牲的將是台灣民主本身，必須透過民主法治程序撥亂反正，才能守護住台灣的憲政基石。
看更多 CTWANT 文章
打火英雄詹能傑救人殉職！曾因「穿制服買便當」遭網友亂公審
勇消詹能傑滿身大汗、燻黑畫面曝 叮嚀「屋內混亂雜物」成遺言
女網紅搭公車控遭性騷擾 害男被網暴走上絕路！她下場慘了
其他人也在看
拒當「證交所罪人」！ 證券大老朱富春逝世 享壽77歲
金融證券界重量級人物、證交所前總經理朱富春因病辭世，享壽77歲。消息傳出後，金融圈人士與相關企業紛紛表達震驚與不捨，並高度肯定其對產業的貢獻。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
兩大廠奶粉皆染仙人掌桿菌 90度熱水殺不死！最嚴重恐致敗血症
法國乳品龍頭拉克塔利斯集團生產的奶粉遭仙人掌桿菌污染，國內業者已自主通報預防性下架相關產品。林口長庚醫院腎臟科教授級主治醫師顏宗海指出，仙人掌桿菌可能比較容易在澱粉類食物造成污染，但不會特別容易污染奶粉，實際污染源頭有待當地衛生單位與業者進一步調查。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
中職》罕見！春訓練到一半球員移車 獅球團公告原因
統一獅今天春訓發生罕見插曲，球員們訓練到一半，突然在球團人員的指示下，將停在台南球場外的車子開出場外，相關畫面被球迷們直擊，並在社群媒體threads分享球員們壯觀的移車陣容，並寫道是因為有人檢舉，才會出現這幕景象。對此，統一球團公告：「目前台南市立球場棒球大道為獅隊承租與管理範圍。今日因現場停放車自由時報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
手機下午4點響國家警報！3電信測試災防告警訊息 關閉方式曝
注意！中華電信、台灣大哥大與遠傳電信宣布，今(21)日下午4點將配合政府實施全台災防告警訊息測試，有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響和震動，若不想受擾，可以在手機預設關閉「每月測試用訊息」。中華電信表...華視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
土方之亂穢物說惹議！ 盧秀燕怒槓中央要求國土署道歉
中部中心／綜合報導土方之亂，先前台中市都發局，建議中央成立跨區域處理平台，解決去化問題，沒想到，國土署官員竟用穢物比喻土方，今天（21日）台中市長盧秀燕，議會備詢怒槓中央，希望內政部約束官員，向全台業者道歉，而立委何欣純則反酸台中市政府，應該積極與中央合作找出解方。民視 ・ 1 天前 ・ 3則留言
白沙屯媽祖來看戲成契機！紙風車成立「椅子會」 鄭弘儀、唐美雲簽書力挺
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導紙風車368兒童藝術工程在2026年將邁入20週年。2026年首場演出於臺中準備期間，白沙屯媽祖娘娘鑾轎突然蒞臨現場，轎班人員轉...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
過年親戚愛問又愛比？桃園張老師教3招心法 守住內心界線
再過一個月就要過年了，在準備採買、年前大掃除的同時，也有民眾對即將到來的親友聚會和「熱情關懷」感到沉重，既然「過年戲碼」年年相似，桃園「張老師」建議，不妨用3招應對攻略建立底氣，做好心理準備和守住內心界線，讓自己安心過個好年。 忙著打理過年庶務的同時，也需要安頓自己的心情。為了讓大家在團圓時刻桃園電子報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
桃園、千葉縣締盟10周年 張善政盼持續深化合作
桃園市長張善政19日會見日本千葉縣知事熊谷俊人一行，他指出2026年適逢兩城市締盟十周年，桃園與千葉都有規畫系列慶祝活動紀念彼此深厚情誼，期盼未來雙方能延續既有交流基礎，開展更多合作可能。工商時報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
從菜市場到晶圓廠 標準局量測護民生、產業
[NOWnews今日新聞]時間、長度、重量而，這些是日常生活都會使用標準，而在守護國內標準精確度的正是經濟部標準局。標準局今（21）日說明，迄今已完成17項領域、133套國家最高量測標準，獲得102個...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
長子爆搶走婚禮第一支舞 維多莉亞曬黑白照冷處理
長子爆搶走婚禮第一支舞 維多莉亞曬黑白照冷處理EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
被目擊掰咖拄拐杖！柯震東曝「最新傷勢」開刀卡關中
被目擊掰咖拄拐杖！柯震東曝「最新傷勢」開刀卡關中EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
大哥付你分期年成長率高出全球4倍 國人預算精算化三大關鍵
(記者謝政儒綜合報導)在通膨壓力未歇與利率環境走高的背景下，台灣消費者的理財行為正發生轉變！台灣大哥大旗下「大哥付你分期」發布 2025 年度消費觀察，指出先買後付（BNPL）已逐步成為民眾進行日常預...自立晚報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
中信兄弟新背號出爐！李振昌改披「21號」背後有暖心原因
2025年季中選秀加入中信兄弟大家庭的小象們，即將脫下象徵培訓的三位數背號，換上專屬於自己的職棒背號。這不僅是號碼的改變...夠棒網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
大轉彎？外媒：委內瑞拉臨時總統將訪美 25年來首例
白宮高階官員證實，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）預計將訪問美國，但確切日期或行程細節目前尚未公布。若成行，她將成為逾25年來首位以正式國家元首身份赴美訪問的委內瑞拉在任總統。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1則留言
新北體育預算 侯加碼至34億
記者蔡琇惠∕新北報導 新北市體育局二十一日以「新北起點到世界頂點─運動人才培育」在市…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
癌症倖存者可能加速衰老 研究揭示生物老化加速跡象
美國一項研究發現，在青少年時期或成年早期患有癌症並倖存下來的人，往往比從未患過癌症的人更早出現老化跡象。此研究發表在《自然通訊》期刊上。根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國羅徹斯特大學威爾莫特癌症研究所的研究團隊，將約1400名曾在聖猶大兒童研究醫院接受治療的患者納入實驗。所有參與者都自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
補齊環島電網最後一哩路 台電盼攜手推動「蘇花安」電網共構
台電近年持續推動環島電網串連，台電21日說明，目前花蓮和平以南因地形與環境條件限制，最後48公里尚未完整銜接；台電正積極研議與交通部合作，希望能將電網納入蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）共構設計，藉此完成環島電網，提升東部電網韌性。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
竹北市長鄭朝方、代表會主席林啟賢連袂發表竹北馬年春聯 24日快閃發送
記者彭新茹／新竹報導 迎接二０二六丙午馬年，竹北市公所廿一日正式發表年度賀歲春聯。市…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
白俄加入加薩和平理事會 繼續改善對美關係
（中央社莫斯科20日綜合外電報導）白俄羅斯總統魯卡申柯今天簽署協議，加入由美國總統川普設立、用於加薩戰後治理與重建的「和平理事會」。這是他面臨多年國際孤立後，逐步改善對美關係的最新一步。中央社 ・ 1 天前 ・ 1則留言
宜蘭縣公布115年春節食品抽驗結果均符合規定
農曆春節將至，民眾採買年節應景食品頻繁，為確保市售食品安全，宜蘭縣政府衛生局至各賣場、餐飲業及食品製造業進行各類食品抽驗，計一五六件。抽驗品項涵蓋民眾年節期間常購買之蔬果農產品、禽畜水產品、米麵豆製品、糕粿糬類製品及休閒食品等，並依風險高低擇定檢驗項目為農藥殘留、動物用藥殘留、防腐劑、殺菌劑、甜味劑、保色劑、漂白劑、著色劑、重金屬及食品微生物等。一五六件檢驗結果均符合規定，相關資訊並公布於衛生局網站食品檢驗專區。民眾如有食品衛生安全問題，可於上班日撥打衛生局食品藥物管理科專線：0三-九三三二七七九，或衛生局政風室廉政食安專線：0三-九三二二六三四分機一五0一洽詢，共同打造安心、健康的春節環境。衛生局長徐迺維提醒民眾，採購完整包裝或散裝年節食品時應看清標示。購買完整密封包裝 ...台灣新生報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言