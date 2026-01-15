憂民進黨將祭出連環計！學者勸藍營4招突圍：把握時間做這事「以免波及大選」

總統賴清德昨（14）日喊話在野，順應廣大民意的期許，儘速完成總預算、國防特別條例的排案，並進行實質審議，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳認為，在藍營有意放行民生預算解套總預算僵局的同時，民進黨已經開啟了連環計；鈕則勳提醒，國民黨應該儘快做出反擊，否則如果來不及另闢戰場，甚至可能會波及到年底的九合一大選。

鈕則勳透過臉書分析，從賴清德在民進黨中執會上的發言，可以看出綠營針對「總預算卡關」已經進行了戰術調整，甚至準備好連環計對付藍營。鈕則勳認為，藍營有意放行民生預算，只會給綠營一種「在野怕了」的表態，從而開啟一系列的猛攻。

「在野另闢戰場突圍已成當務之急」，鈕則勳表示，藍營可以透過4個方式進行反擊。首先，台北市長蔣萬安「營養午餐免費」就是有效實例，黨中央可以循此模式切入、強化民生議題；其次，面對綠營不贊同放行民生議題預算審議，藍營必須在適法性上提出合理的論述，與其自縛手腳，不如直接訴求民眾。

鈕則勳接著表示，第三就是設定主題、動員支持者集結，進行大規模的造勢活動。鈕則勳解釋，綠營固然害怕民眾反撲，但因為早就算準了國民黨沒有能力進行大型造勢，才在賴清德支持度攀升的情況下掌握主動權；最後鈕則勳認為，如果上述方法都不行，只能出險招瞄準月底的國共論壇，或許將有機會攻破抗中牌。

「藍軍若有心另闢戰場也把握時間」，鈕則勳強調，國共論壇是個險招，雖有機會攻破抗中牌，但也要小心抹紅風險，但考量到還有美國總統川普（Donald Trump）對等關稅這個變數，鈕則勳提醒，藍營若不儘速作為，恐被綠營掌握環境氛圍，屆時不僅在野立院的優勢會明顯被行政權制肘，年底的選舉恐怕也不會樂觀。

