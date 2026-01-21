憂泛綠歸隊柯志恩選情恐膠著 陳冠安：爭取「非新系」支持是關鍵

年底高雄市長選戰，民進黨立委賴瑞隆（左）將對決國民黨立委柯志恩（右）（圖／黃摯恩後製／CTWANT攝影組）

高雄市長選戰於11月28日登場，民進黨立委賴瑞隆對上國民黨立委柯志恩的藍綠對決逐漸成形。對此，台北市第二選區（內湖、南港）擬參選人陳冠安分析指出，柯志恩若要在高雄突圍，關鍵不僅在於鞏固既有藍營基本盤，還要成功跨出非綠陣營，將選戰主軸轉化為「新與非新」的對決，爭取對新潮流長期執政感到不滿的選民支持。

陳冠安表示，從最新民調來看，國民黨立委柯志恩能否勝過民進黨立委賴瑞隆，關鍵不在單純的藍綠對決，而在於能否將選戰主軸，從「綠與非綠之戰」轉化為「新與非新之戰」。他指出，根據《ETtoday》最新民調，柯志恩以44%支持率領先賴瑞隆的37.7%，差距6.3個百分點，交叉分析顯示，柯志恩已成功凝聚92%的泛藍選民、76%的泛白選民，並在中間選民中領先對手約14個百分點，顯示其已穩固非綠選民支持。

廣告 廣告

他進一步分析，柯志恩目前的優勢，並非因為其支持面特別擴張，而是賴瑞隆尚未完全整合泛綠選民所致。他指出，現階段賴瑞隆的泛綠支持度僅約7成，導致即便柯志恩已幾乎凝聚所有非綠力量，也只是「勉強領先」。若未來賴瑞隆成功整合泛綠選民，高雄市長選戰仍將回到五五波的膠著局面。

陳冠安認為，對藍營而言，真正翻轉高雄的關鍵，在於跨出非綠基本盤，吸引對新潮流與菊系長期執政感到不滿、關心民生議題、反感權力壟斷的淺綠選民與「非新系」力量。他強調，若高雄市長選戰能從傳統的藍綠對立，轉變為「新與非新」的價值與治理之爭，2026年柯志恩才有機會在高雄創造政治上的奇蹟。

陳冠安分析指出，柯志恩若欲在高雄市長選戰勝出，關鍵在於跨出非綠基本盤，爭取對新潮流執政下不滿的選民支持。（圖／翻攝自陳冠安臉書）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

海委會又惹議2／陸海空高科技她都能研究？ 爭議不斷考驗管碧玲

網友稱「前總統名字都好怪」 釣出蔡英文本人神回引爆笑

今16：00將響國家警報！3大電信測試災防告警訊息 關閉方式曝光