憂流感大爆發！公費抗病毒藥1/20起擴大對象「7類高傳播族群」適用

流感將再迎高峰。衛福部疾管署本週二表示，預計1月下半月流感會進入流行期，並於春節前後達到高峰。在考量春節連假民眾南來北往，疾管署近日「超前部署」發布致醫界通函，自115年1月20日起至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑用藥措施，增列「有類流感症狀，且具七類身分之流感高傳播族群」，籲請醫師善用公費藥劑，共同防治流感。

疾管署表示，上週（2025/12/30-2026/1/5）新增11例流感併發重症病例（1例H1N1、10例H3N2）及5例死亡（4例H3N2、1例A未分型）。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。預計這個月下半月流感會進入流行期，並於春節前後達到高峰。

疾管署本月7日發布致醫界通函表示，疫情監測資料顯示，114年第53週(114/12/28-115/1/3)類流感門急診就診計8萬2161人次，與前一週持平；另上週(114/12/30-115/1/5)新增11例流感併發重症病例(1例H1N1、10例H3N2)及5例死亡(4例H3N2、1例A未分型)。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

本(114-115)流感季累計418例重症病例(115例H1N1、298例H3N2、1例A未分型、4例B型)及83例死亡(24例H1N1、57例H3N2、1例A未分型、1例B型)，其中重症病例以65歲以上長者(占64%)及具慢性病史者(占83%)為多，89%未接種本季流感疫苗，且考量今(115)年2月春節連續假期，民眾南來北往恐造成疫情擴散，故自今年1月20日起至2月28日止，擴大公費流感抗病毒藥劑(公費藥劑)使用條件「有類流感症狀，且具下列身分之流感高傳播族群」。

1、醫事單位之防疫相關人員(含具執業登記醫事人員及醫療院所非醫事人員)。

2、安養、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員。

3、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員(保母)。

4、幼兒園、國小、國中、高中、高職、五專 1 至 3 年級學生。

5、與流感重症高風險族群同住或其照顧者。

6、禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員。

7、其他人口密集機構(如軍營等)易發生群聚之人員。



疾管署表示，目前我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃之全國約4千家合約醫療機構，配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。經醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機，並請於用藥後儘速至「智慧防疫物資管理資訊系統(SMIS)」-流感抗病毒藥劑子系統回報，以利疾管署即時掌握公費藥劑使用情形。

若您服務的醫療機構非屬合約醫療機構時，請您轉介病患至合約醫療機構就醫，或與當地縣市衛生局聯繫，俾利病患即時獲得公費藥劑治療。

