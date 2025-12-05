憂淪為財政二等公民 農業縣綠委疾呼藍白支持院版財劃法

立法委員蔡易餘、陳冠廷、劉建國、陳秀寶、黃秀芳、陳素月今（5）日共同召開「藍白回頭是岸！支持財劃法覆議案，讓城鄉財政取回應有的公平！」記者會。(蔡易餘辦公室提供)

今日立法院進行再修版《財劃法》覆議案表決，但最終仍以在野黨59票否決覆議案；投票前6名來自農業縣市的民進黨立委抨擊，藍白強行通過的《財劃法》版本不僅公式發生「分母錯置」的低級錯誤，更嚴重排擠農業大縣的社福與基礎建設預算，強烈呼籲在藍白立委「回頭是岸」，應支持納入農地與人口加權的行政院版，別讓家鄉淪為財政二等公民。

嘉義縣立委蔡易餘說，藍白版本修法過程荒腔走板，不但「公式錯誤」造成預算卡關，內容更充滿都市偏見，反觀行政院提出的版本，才真正體現了公平正義，將「土地面積」權重從藍白版的10％大幅提升至30％，且針對農牧用地給予1.5倍加權。

廣告 廣告

他表示，此外更納入農林漁牧產值佔比10％，以及針對65歲以上長者與14歲以下幼兒人口給予1. 2倍的加權分配，這才是真正照顧看天吃飯的農民、照顧需要長照與托育資源的偏鄉長輩。

嘉義縣立委陳冠廷表示，不能讓強勢的都會區走一百步，農業縣市卻只能走一步。農民在糧食安全與國土保育上做出巨大貢獻，這些隱形成本必須透過財政手段來平衡。

雲林縣立委劉建國指出，依據藍白版本，新北市的社會福利補助僅微幅減少0.03％，但雲林縣的社福補助款卻將從33億元腰斬至18億元，減幅高達47％，兩者差距超過千倍，「這簡直是懲罰農業縣」，雲林供應全台四分之一的蔬果稻米，藍白版本卻要讓雲林的弱勢照顧崩盤，完全無法接受。

彰化縣立委的陳秀寶、黃秀芳與陳素月也接力砲轟；陳秀寶痛批，藍白版《財劃法》完全是「重北輕南」，只顧北部都會區的利益，卻犧牲了中南部縣市的權益，將會造成中央財政缺口擴大，進而排擠到國防安全以及「0到6歲國家一起養」、私立學校學雜費補助等攸關全民權益的社福預算。

黃秀芳指出，彰化縣政府財政處已評估，若依藍白版本，彰化明年的普通統籌加上各類補助款，將比今年減少27.17億元，根本是「未蒙其利、先受其害」；陳素月更直接點名國民黨籍彰化立委謝衣鳯，「明知這個版本對彰化不利，為什麼不吭聲？難道只有黨意、沒有民意？」

【看原文連結】