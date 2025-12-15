憂濫權立法侵蝕民主 賴清德嚴正呼籲：即刻撤回違憲爭議法案

針對近日立法爭議，賴清德深夜發表談話。（翻攝自賴清德臉書）

行政院長卓榮泰今（15日）召開記者會，指藍白11月強修《財劃法》修正案，條文內容有違憲、侵害行政權之虞，他將依《憲法》第37條不予副署。總統賴清德深夜發出影片，表示支持卓揆的決定，展現對《憲法》的忠誠，同時向立法院提出誠摯、嚴正的呼籲：「請即刻撤回這些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案。」

總統賴清德深夜11點上架影片，針對近日的立法院、行政院爭議做出表態，提到今天早上他特別邀請行政、立法、考試三院院長來總統府茶敘，期盼共同找出一個符合憲法權力分立、合乎財政紀律、維護世代正義，並確保國家永續發展的最佳方案，「比較可惜的是，立法院韓國瑜院長今天並未出席。」

賴清德提到，當前的憲政情勢面臨風險，包括財政失衡、重大國政停擺的危機，根據在野黨強行通過的《財劃法》版本，一旦開始實施，中央政府明年將被迫舉債高達5,638億元，違反《公共債務法》的上限規定；藍白停砍年改法案上週被強行通過，賴清德表示，這個反年改的法案實施後，我們的年金將提早破產，全體國人必須額外付出將近7千億元來填補年金基金缺口，平均每位國人要付出3萬元，但勞保、農保和國民年金，以及許多重大的福利施政，將因此成為犧牲品。

賴清德也提到，濫權立法正為國家和國人帶來前所未有的威脅。不僅是財劃法與反年改的修法，更令人擔心的是，現在國會正強行推動的還有一系列對國家、國人帶來重大威脅的「濫權立法」。這一連串的修法行動缺乏朝野充分討論，甚至違背憲政原則。再過兩個多禮拜就是2026年，但明年度的中央政府總預算案，到現在都還沒有開始審議。

細數爭議法案憂侵蝕民主 賴清德重申願在合憲方式國情報告

賴清德細數近日種種引發爭議的法案，包括《離島建設條例》《公職人員選舉罷免法》《國籍法》《總統副總統選舉罷免法》，和貪污助理費的犯罪行為除罪化等，他認為如果這些法案都通過並且生效，台灣的安全、台灣的民主、台灣的經濟、國人的權益，以及社會的公平正義，都將陷入立即的危機。這不是民主的展現，這是對民主的侵蝕，更是將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。

賴清德表示，他支持卓榮泰依照《憲法》賦予的權力，不予副署違憲亂政法案，同時也向立法院提出最誠摯、但也最嚴正的呼籲：「請即刻撤回這些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案。」

賴清德重申他願意依據《憲法增修條文》第4條第3項之規定，以及憲法法庭所揭示的合憲方式，赴立法院進行國情報告，呼籲辛苦建立的民主憲政不能遭受破壞，也不能讓得來不易的改革走回頭路，不能容許財政紀律毀於一旦，「這不是為了哪一個政黨的利益，而是為了台灣的生存，更為了我們子孫的未來。」

