憂濫用AI生成深偽露骨圖像！ 馬來西亞、印尼封殺馬斯克Grok

馬來西亞及印尼日前已宣布暫時封鎖馬斯克旗下研發的人工智慧Grok，全球多國也正對該AI展開調查，擔心其可能被用來生成露骨的情色或深偽圖像。

根據《BBC》報導，Grok是一個能在X（原名推特）上使用的AI工具，能幫助用戶生成各類圖片，但近來逐漸偏離正軌，被有心人士用來生成情色露骨圖片，印尼和馬來西亞稱Grok能用來生成未經同意或情色方面的圖片，這其中甚至包含婦女及兒童，這兩國是全球首個禁止Grok存取權限的例子。

馬來西亞通訊傳播暨多媒體委員會在上週日表示，他們早前曾向X要求採取更嚴格的措施，原因是他們發現Grok屢次遭濫用來生產有危害性的圖片，但X的回應讓人失望，僅著重於加強檢舉途徑而非解決平台設計不良的問題，他們隨後補充道：「直到X能提出有效的解決措施之前，Grok會持續遭到禁止。」

在英國，也有越來越多的輿論壓力迫使政府考慮禁止Grok，英國科技部長表示她十分支持此動作，馬斯克對此則質疑「他們想找任何藉口進行審查」。

根據《紐約時報》指出， Grok已於上週將圖像生成功能改為僅限付費訂閱者能使用，但相關機構監管人士則覺得此舉是治標不治本，馬斯克也在早前的一篇X貼文表示任何濫用Grok來生成情色圖片的用戶都將承擔「嚴厲的後果」。

