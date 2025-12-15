憂癌藥基金恐中斷 賴總統籲立院盡速通過總預算

（中央社記者曾以寧台北15日電）「百億癌藥基金」滿週年，總統賴清德今天表示，健保共已收載20項癌症新藥、16項擴增給付，但若立法院遲不通過年度總預算恐中斷，籲立法院以民眾福祉為念，盡快通過總預算。

成立「百億癌症新藥基金」是賴總統政見，上路至今滿週年，台灣癌症基金會今天邀賴總統、15名醫界代表與12個病友團體齊聚一堂，回顧執行成果。

賴總統致詞表示，癌症已連續43年蟬聯國人10大死因之首，面對如此嚴峻挑戰，身為首名醫師出身的總統責無旁貸，因此將癌症防治列為優先施政項目之一，訂下2030年癌症標準化死亡率降低1/3目標，並提出「癌症治療3箭」，包含提升早期篩檢、基因檢測與精準醫療，及建立百億癌症新藥基金。

篩檢部分，賴總統指出，今年起癌症篩檢經費從新台幣28億元大幅增加到68億元，癌別及適用年齡均擴增；今年1月到10月，已服務479萬人次，比去年同期成長25%。世代基因定序（NGS）並在去年5月納入健保給付，助臨床醫師能為病患打造癌症的「精準治療」，減少副作用並增加成功率，估約2萬人受惠。

癌症新藥基金部分，賴總統說，各界於他擔任副總統任內即取得共識，因此自己上任第1年就編列預算，今年公務預算已有50億元到健保基金，明年度將再挹注50億元，使癌症治療不受限於健保總額，讓台灣癌症用藥接軌國際指引、降低病友經濟負擔。

賴總統指出，截至今年10月為止，健保共已收載20項新藥及16項擴增給付，受惠人數逾萬，預估支付將近122億元。後續將視財源及醫療需求狀況，持續爭取預算挹注，「用多少補多少，癌症新藥基金的財源一定可以永續，大家不用擔心」。

賴總統表示，另為讓專款使用公開透明，健保署在今年9月、11月也分別公布第1季及第2季專款使用情形，非常歡迎各界一起監督與討論。

賴總統說，雖然政府對於癌症防治有完整規劃，但如果明年度中央政府總預算沒有通過，包括由公務預算挹注的癌症新藥基金、擴大癌症篩檢等計畫，將很有可能被延宕或中斷，影響廣大病友的健康權益；因此，盼各團體發揮社會影響力，呼籲立法院以民眾健康福祉為念，早日通過相關預算。（編輯：吳素柔）1141215