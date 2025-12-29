憂癱瘓妻無人顧 酒駕尪躲通緝「換藥道別」床前暴哭

男子戴著手銬，在癱瘓的妻子面前痛哭失聲。（圖／東森新聞）





為了愛人，不惜成為通緝犯！花蓮有位潘姓男子過去因為酒駕負擔不起罰金，遭判刑3個月，但他擔心入獄後，沒人照顧臥病癱瘓的妻子，於是帶著妻子從桃園跑到花蓮，也因此成了通緝犯，但最終還是被警方逮到落網。最後一刻他哀求警方讓他回家，為最愛的妻子換藥、道別，看到妻子啜泣，他也當場痛哭失聲。

戴著手銬，在癱瘓的妻子面前痛哭失聲，連在場員警都鼻酸，潘姓男子幾分鐘前在路上被逮。男子vs.員警：「（大哥你好，有帶證件嗎），沒有欸，（你身分證報一下好不好。）」

花蓮警方巡邏發現他，行跡可疑上前攔查。男子vs.員警：「因為我老婆現在人不舒服，我要趕快回去看一下，她全癱...等下等下先等一下。」

最後透過辨識系統，才發現這名潘姓男子，其實是桃園地檢發布的通緝犯，但他向警方一再拜託要再見妻子一面。

潘姓通緝犯vs.員警：「我希望我可以幫我老婆先換一次藥。」

原來潘姓通緝犯，有位臥病在床7年的妻子，7年來無微不至用心照顧，昔日因為酒駕，無法負荷高額罰金，被判刑3個月，擔心入獄後妻子沒人照顧，於是帶著妻子從桃園跑到花蓮，也因此成了通緝犯。潘姓通緝犯vs.老婆：「好了不要哭，我也知道，我現在進去你...。」

看到妻子傷心啜泣，潘姓通緝犯忍不住嚎啕大哭。潘姓通緝犯：「真的很擔心，沒有我怎麼辦。」

忍著悲傷，還是小心翼翼幫妻子換藥，並且溫柔抱住妻子，做最後道別。

潘姓通緝犯：「一定要過得好好的，我在裡面不用擔心我。」

潘姓通緝犯為了避免身分曝光，靠著臨時工過活，到案時身上只剩1千多元，員警得知情況後，將個案轉介給公益團體，協助照顧妻子及相關救助，雖然潘姓通緝犯躲避通緝情有可原，但違法酒駕上路，沒有依法接受處分，該負起的法律責任，還是得好好面對。

