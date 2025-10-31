憂破壞地方生態 日緊縮太陽能發電場設置
日本政府計劃緊縮對大型太陽能發電場的規範，理由是全國各地太陽能發電設施迅速擴張，恐破壞自然景觀與地方生態，而儘管部分地方政府已加強限制措施，仍需國家級法規的支持。
日媒報導，日本政府在9月24日成立由環境省和經濟產業省在內的五個部會所組成的聯絡會議，將研擬針對大型太陽能發電設施的可能對策，包括修訂相關法規及強化監督機制，最快今年內完成彙整。
日本政府預計全面檢視與土地開發、自然環境與景觀保護相關的16項法律與法令，該如何施行於有爭議的開發案上，並計劃在必要時修訂作業指引、增訂新的罰則。
環境省考慮修訂《瀕危野生動植物保育法》，擴大範圍至可能對生態系統造成衝擊的再生能源計畫。經濟產業省則計劃擴大一項機制，讓政府機關和其他組織在接獲地方政府通報後，分享有關違法的再生能源專案與營運商資訊。
目前該機制鎖定由中央政府核准的營運商，例如適用電力回售計畫者，但將擴大涵蓋未經核准的業者。產經省也將強化調查這類通報案件的監督機制。
日本2012年實施FIT制以來，太陽能發電迅速擴張，各地陸續出現大型光電場相關爭議，地方政府也難以跟上發電設施的擴張步伐。FIT制度要求電力公司以固定價格向業者收購再生能源。
2014年，大分縣由布市成為最早制定管制條例的地方政府之一，因大量人工設施破壞當地自然景觀。據東京地方政府研究所統計，2016年以來採行類似規範的地方政府數量劇增，截至今年6月底已達323個。北海道釧路市議會9月也通過條例，對大型光電場建設進行管制，因釧路濕地國家公園周邊正在興建的多座光電場，已導致森林砍伐等環境問題。
尚未制定條例的地方政府則呼籲加強國家級管制。釧路濕地附近的標茶町9月表示，「地方政府難以對依國家法規運作的開發商進行管制」，要求環境省制定保護景觀與稀有物種的相關法規。
高市9月22日曾呼籲政府重新評估對太陽能和其他再生能源計畫的補助方案，如今其內閣面臨在促進再生能源的同時、確保安全開發並與其他電力來源協調的挑戰。
自民黨與維新會在在9月20日組成聯合政府的交換文件中指出，「政府將於2026年國會例會中提案，對大型光電場施行法律管制措施」，也承諾「推進日本占有優勢的再生能源發展」，並特別指名地熱能源。
