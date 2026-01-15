憂科技執法「救護車慘卡4分鐘」不敢讓…最衰苦主：我選擇死亡

生活中心／綜合報導

近日社群平台流傳一段影片，顯示一輛鳴笛救護車行經設有科技執法路口時，前方車輛因駕駛擔心越線受罰而不敢避讓，導致救護車卡在車陣中長達4分鐘。畫面曝光後引發大批網友共鳴，紛紛抱怨曾因禮讓反遭開單且申訴繁瑣，更有苦主感嘆：「只要我前面是科技執法，有照相機，我只能選擇死亡。」對此，桃園市議員黃瓊慧承諾將協助受罰民眾爭取權益。

從網友在社群平台「Threads」分享的影片顯示，該路口雖有救護車響起警示聲響欲通過，但前方車陣卻紋風不動。原PO指出，主因是該處設有嚴格的科技執法設備，駕駛人深怕一旦闖紅燈或超越停止線避讓就會被系統自動拍照開單，導致無人敢移動車輛，造成救護車在緊急時刻被迫滯留長達4分鐘，錯失寶貴救援時間。

對此，桃園市議員黃瓊慧承諾將協助受罰民眾爭取權益。（示意圖）

影片一出，隨即釣出許多「苦主」現身說法。有網友表示，曾好心禮讓救護車卻被拍到闖紅燈，收到罰單後為了銷單，不僅要特地請假跑流程，若無法提供行車記錄器佐證，申訴往往無效，只能無奈繳罰款。更有駕駛分享慘痛經驗，指出曾因猶豫後禮讓而收到闖紅燈罰單，結果「更慘的是，過2天收到未禮讓救護車，只要我前面是科技執法，有照相機，我只能選擇死亡。」

眾多網友將矛頭指向科技執法缺乏人性化辨識能力，質疑系統既能拍到違規車輛，理應也能拍到後方的救護車，不解為何不能主動篩選免罰。輿論認為，僵化的執法制度與擾民的申訴程序，是導致駕駛人「冷血」的主因。針對民眾恐慌，桃園市議員黃瓊慧在留言區回應，若民眾確實因禮讓救護車而遭科技執法開罰，其服務團隊將會協助民眾進行申訴，保障駕駛人應有的權益。

