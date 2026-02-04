憂科技股估值過高美股費半重挫！超微崩17％、台積電ADR跌近3％

美股4日收盤互有漲跌，台積電ADR下跌10.01美元，跌幅2.98%，收在325.74美元。 圖：達志影像／路透社

[Newtalk新聞] 投資人憂心科技股估值過高，並且質疑華爾街人工智慧（AI）行情是否已達高峰，美國股市4日漲跌互見，道瓊工業指數上漲260.31點、0.53%，標普500指數下跌0.51%，斯達克指數下跌1.51%，費城半導體指數大跌4.36%，AI相關科技公司股價重挫，台積電ADR下跌10.01美元，跌幅2.98%，收在325.74美元。

綜合外媒報導，晶片製造商超微半導體公司（AMD）公布季度營收預期令投資人失望，並暗示其在與人工智慧巨頭輝達的競爭中舉步維艱，AMD週三股價暴跌17.31%，輝達則下跌3.41%。人工智慧數據公司帕蘭泰爾（Palantir）暴跌近12%，逆轉前一天的大幅上漲。其他晶片公司如博通下跌3.8%，美光下跌9.5%。

此外，美國生技大廠AMGN（安進）財報優異，股價大漲8%，則是推動道瓊工業指數上漲的股票之一。另一方面，薪資管理公司ADP週三公布美國1月私部門就業成長月度數據，顯示當月僅增加2.2萬個就業機會，低於專家先前預測的4.5萬個。目前投資人聚焦Alphabet週三盤後公布的財報，另一家「七巨頭」成員亞馬遜將於週四公布財報。

美股4日收盤，道瓊工業指數上揚260.31點或0.53%，收報49501.30點。標普500指數下挫35.09點或0.51%，收在6882.72點。以科技股為主的那斯達克指數下挫350.61點或1.51%，收在22904.58點。費城半導體指數重挫347.18點或4.36%，收在7619.16點。

