憂統戰標籤 學者改選他國交流

兩岸關係緊張，赴陸交流常被貼上統戰標籤，就連大學教授赴對岸學術交流，也因與對岸人士合照，被看圖說故事向陸委會檢舉，質疑洩漏國家關鍵技術或機密，遭相關單位要求舉證自清，讓大學教授感到身心俱疲，選擇改赴其他地區交流。

一名大學教授表示，過去很常去大陸交流，現在深怕被貼標籤，即便沒有做錯事，還要花費很大心力解釋說明。因此，現在即便對岸邀請，暫時都會拒絕，避免不必要麻煩，改去大陸以外的地方交流。

該教授舉例，過去定期會去大陸學術交流，不涉及國家機密與關鍵技術，純粹是學術探討，但去年前往大陸分享AI和半導體發展，席間與對岸人士合照，事後被有心人士向陸委會檢舉，教育部發函詢問活動情況，以及有無洩漏國家機密，接著要提出說明、證明自己清白，感覺像是被當共諜檢視，內心非常不舒服。

該教授批評，檢舉人看圖說故事隨便汙衊，甚至貼上統戰標籤，讓他疲於奔命說明解釋，一般調查過程不是無罪推論嗎？怎麼會僅憑一張照片就有罪推論。為避免類似情況再發生，現在大陸學校或學術單位邀請都婉拒，改選擇其他地方交流較保險。

另名大學教授則說，不僅在台灣會被嚴格看待兩岸交流，連到對岸交流也要謹慎發言，深怕踩到對方紅線，搞得自己裡外不是人，還要像當賊一樣被提防，與其造成不必要麻煩，目前不會想去大陸交流，吃力不討好。

私校主管認為，在兩岸關係嚴峻當下，民間更應該要交流，特別是兩岸年輕人互動，增進彼此認識，避免不必要誤會，也能學習對岸的優點，不該只要牽扯到兩岸就汙名化。