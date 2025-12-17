憂總統發言一再升高台海衝突 王鴻薇：對比尹錫悅細思極恐

照片來源：王鴻薇臉書截圖

立法委員王鴻薇16日於臉書發文表示，南韓特檢組針對前總統尹錫悅發動戒嚴事件，經長達180天調查，終於公布正式報告。檢察官指控尹錫悅早在下令戒嚴的一年前，就開始預做各種準備，甚至企圖挑釁北韓、誘使對方開戰，讓自己取得戒嚴的正當性，但因為北韓當時沒有回應，而宣告破局。

王鴻薇意味深長地拋出疑問：「有沒有很熟悉？南韓特檢調查尹錫悅早就準備宣布戒嚴，甚至故意挑釁北韓，想引誘北韓進行武裝活動以做為戒嚴理由。調查也指他發起戒嚴是為了剷除政治上的異己，將司法、立法、行政權力都收歸己有。」

王鴻薇再次寫道，特檢組也強調尹錫悅從就任南韓總統起，便對取得「非常大權」抱有強烈慾望，企圖以武力消除政治反對勢力，建立行政、立法、司法、軍事一把抓的「獨裁體制」。

「尹錫悅早在2022年11月25日與國民力量黨領導層的晚宴上，就大言不慚表示：『我有非常大權，即便被槍殺也要全都清除』」。王鴻薇提到，目前尹錫悅已經入獄，面臨內亂罪庭審，但其至今仍否認有不法行為，辯稱一切都是為了反擊試圖癱瘓政府的親北韓勢力。

「好一個韓國版的抗中保台。」王鴻薇話鋒一轉，強調「挑釁北韓」的尹錫悅戒嚴真相讓身在台灣的國人不寒而慄，回頭檢視包括第一時間力挺的立法院民進黨團，與總統賴清德上任一意孤行、一再的挑釁，升高台海衝突的發言，15日更是公然支持「行政權進行違憲傷害民主憲政做法」，確實讓人細思極恐。

