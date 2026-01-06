憂總預算卡關衝擊民生福祉 陳其邁喊話立院以蒼生為念盡速排審

高雄市長陳其邁就中央政府總預算卡關喊話立法院盡速排審，避免影響民生福祉。（資料圖／黃耀徵攝）

總預算卡關，高雄市長陳其邁今（6）日表示，未來捷運建設、治水工程等補助款，以及多項攸關民生福祉的政策推動，恐怕都將受到影響，並喊話立法院盡速排審預算案，避免人民權益受損。

115年度中央政府總預算至今仍未展開審查，行政院雖於去年8月21日即通過並將預算案送至立法院，但因國民黨、民眾黨立法院黨團認為，行政院未依法編列《軍人待遇條例》及《警察人員人事條例》相關預算，批評此舉違法亂紀；行政院則回應，暫緩編列志願役加薪及提高警察人員所得替代率預算，係基於不同公務員間的公平性與衡平性考量，且涉及違憲疑慮，已聲請釋憲，並承諾若判決未違憲，將追溯補齊。惟藍白兩黨要求政院退回重編，雙方至今未能取得共識，預算案仍停留在立法院，尚未進入各委員會實質審查階段。

廣告 廣告

陳其邁表示，總預算卡關，導致相關補助款項無法撥付，不僅TPASS政策受到影響，捷運建設補助、治水防洪等新興計畫經費也一併受牽連，「總預算沒過，地方真的非常辛苦。」

他喊話立法院以蒼生為念，指出政治立場不同、政黨角力是一回事，但攸關民生福祉的預算，是否能請立法院高抬貴手、盡速完成審查，讓地方政府得以推動政務，避免影響人民的基本權益。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王俐人爆離婚！切了小7歲演員尪 男方4年前「用廁所紙求婚」

房市核彈2／土方清運新制釀哄抬價格 憂市場壟斷建築大老喊「STOP」

樂園成監獄1／每天表演3場！為野柳海洋世界賺大錢 海獅海豹住處不如豬圈