憂羅唯仁效應 台積研發大將受關注

晶圓代工龍頭台積電過去最風光的研發6騎士中，離職後有一半曾到競廠任職，在2奈米開始量產後，研發人才洩密爭議再起，先有工程師拍照洩密，後有老臣羅唯仁帶槍回鍋英特爾，台積電則在沉寂幾日後聲明採取法律行動，也讓市場關注後續影響效應。

台積電過去憑藉研發6騎士，多次實現製程的突破，包括蔣尚義、梁孟松、林本堅、楊光磊、孫元成及余振華，其中余振華在今年7月退休，象徵騎士風光時代的落幕，惟研發6騎士中有半數曾到競廠任職。

廣告 廣告

最具爭議的梁孟松，在離開台積電後，先後到韓國三星、大陸中芯國際任職，現職為中芯國際共同執行長兼執行董事，被認為是中芯推進7奈米的關鍵人物，雖沒EUV，但已透過DUV推進到5奈米製程，被視為半導體產業最嚴重的技術人才流失事件。

其次為人稱蔣爸的蔣尚義，雖多次重回台積電，但也2度擔任中芯國際的高階職務，現職為鴻海策略長，不直接與台積電有業務上的競爭，但也曾坦誠做過錯誤的決定。

至於楊光磊，曾經擔任中芯國際的獨立董事以及英特爾資深技術顧問，沒有直接接觸研發業務，但也曾引起台積電基層討論，目前已經離開相關職務，擔任學術、產業的顧問。

林本堅、孫元成、余振華則在退休後轉往學界或者非競廠的顧問。市場人士認為，在台積電對羅唯仁提出訴訟後，關鍵在於華府的態度，如果華府出聲力挺，台積電可能會吃悶虧；業內人士則表示，英特爾的技術不比台積電落後，一旦蘋果的入門M系列處理器交由英特爾代工，未來與台積電的差距會愈來愈小。