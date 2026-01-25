憂美國可能發動空襲 伊朗最高領袖哈米尼撤退至地下碉堡
伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）因擔憂美國可能發動空襲，已撤退至德黑蘭地下碉堡避難。同時，美國「林肯號」航空母艦戰鬥群正從印度洋駛向波斯灣，伊朗方面則警告任何針對哈米尼的攻擊都將被視為「全面宣戰」。
根據《耶路撒冷郵報》引述「伊朗國際電視台」報導，伊朗高級軍事官員警告美國可能即將發動攻擊後，現年86歲的哈米尼已轉移至德黑蘭一處與複雜地下隧道系統相連的防禦工事內。在哈米尼避難期間，其最小的兒子馬蘇德·哈米尼（Masoud Khamenei）已被委託負責伊斯蘭共和國的日常管理工作。
伊朗當局認為美國空襲可能性升高，主因是美國總統川普宣布軍艦正前往中東，作為對哈米尼的警告。這是繼兩國領導人近日持續言語交鋒後的最新發展。川普於上週五誇稱美國海軍正派遣「大規模艦隊」前往波斯灣。根據《星條旗報》報導，「林肯號」航母打擊群，包含三艘驅逐艦，目前正從印度洋向伊朗波斯灣地區航行。
儘管面臨緊張局勢，德黑蘭公開立場並未退讓。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）威脅稱，任何來自美國或以色列針對最高領袖的攻擊都將被視為「對我們的全面宣戰」。伊朗國家安全議會本週更進一步宣布，任何針對哈米尼的攻擊都將引發聖戰宣言。
哈米尼平日經常活躍於社群媒體，但自1月17日以來未在X平台發布任何內容，不過目前尚不清楚他確切何時進入躲藏狀態。這並非伊朗最高領袖首次躲入地下。去年6月，在與以色列的「十二日戰爭」期間，哈米尼也曾躲進碉堡並保持沉默。據報導，他當時甚至已擬定潛在繼任者名單，以防在短暫衝突中喪生。
哈米尼今年在X平台的最後一則貼文威脅要追究那些他聲稱應對伊朗全國抗議活動負責的國內外「罪犯」。自12月28日以來，伊朗爆發大規模抗議活動，政權武力鎮壓已造成至少3,000名平民死亡，部分組織聲稱死亡人數可能高達20,000人。
