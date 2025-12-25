憂美日同盟不穩？日媒：高市早苗擬明年3月訪美 搶在川普訪中前

日本《共同社》引述日本政府相關人士24日透露，日本首相高市早苗已計畫明年3月訪美，報導指，日方希望美國總統川普於明年4月訪問中國大陸前夕，向美方確認「日美同盟的團結」。

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

報導披露，日方最初提議在明年1月例行國會開幕前訪美，但協調未果。報導表示，日方認為，若是2026年度預算案順利通過後的3月，則可利用國會應對的間隙進行訪美，至於日程需與美方協調，也可能延遲到4月以後。

報導指出，川普（Donald Trump）重視對中國大陸的貿易談判，強調美中關係「極其牢固」，雙方還就大陸國家主席習近平明年訪美，達成一致。另一方面，對於本月6日大陸軍機對日本自衛隊軍機照射雷達一事，川普則未公開表態。

報導表示，日方對川普的態度「感到不安」，希望在美中會談前，準確闡明日方的意圖以爭取理解。此外，為對抗中國大陸，除安保領域外，日方還希望在經濟安全領域加強合作，包括強化稀土供應鏈等。

報導分析指，高市若訪美，雙方會談中，川普可能要求日方落實5500億美元（約17.2兆台幣）對美投資，以作為下調對日關稅的條件，至於高市積極主張增加防衛預算，料將成為議題。

