憂美難協防台灣？藍黨團喊話美軍武在台設廠、賴清德赴國會報告

國民黨立院黨團今（11日）引述所謂《紐約時報》8日社論曝光美國國防部機密文件「優勢簡報」（Overmatch Brief），指中國大陸已有足夠飛彈，能在美軍先進武器抵台前先將武器摧毀等內容，喊話美國軍武在台設廠、出售真正的先進武器，呼籲賴清德總統親自到國會說明1.25兆軍購特別預算案。

國民黨團首席副書記長林沛祥上午召開記者會說，台灣安全靠自立自強，軍購案要買得到、也運得到，當台灣被迫轉移台積電等半導體產業到美國，美國軍武更應該在台設廠、維修，並爭取真正的先進武器。

林沛祥說，台灣國安情勢已經危急到不能靠口號、大內宣，賴清德不能以台美關係堅若磐石催眠人民，若美軍都無法突破解放軍封鎖，台灣第一島鏈地位堪憂？對美高額軍購可能買不了、運不到，多少真正用得上的有多少？呼籲賴清德親自到國會報告1.25兆軍購特別預算。

林沛祥質疑前總統蔡英文、賴清德國安團隊單邊押寶、挑釁中國，讓台灣陷入風險，呼籲立刻恢復兩岸溝通管道，降低台灣風險。

藍委賴士葆說，美國總統川普政府讓台灣多付軍購的錢，多買美國武器，卻從未承諾「台灣有事、美國有事」或出兵衛台。

藍委徐巧芯說，台灣有事、成為戰場，台灣人民就會受到衝擊，兩岸若開戰，不可能馬照跑、舞照跳。她要譴責台北市議員苗博雅美化戰爭的行徑，因苗竟稱現代戰爭爆發時，戰場外多數人仍維持上班上課等社會運作。

