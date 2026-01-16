憂花蓮高齡化衍生購物難民 魏嘉賢提2解方推「移動式民生服務」 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

針對花蓮人口老化問題，花蓮縣議員魏嘉賢今（16）日表示，花蓮地形狹長、地廣人稀，特殊的「聚落」與「部落」散居形式，讓長輩面臨嚴重的「購物難民」危機。魏嘉賢呼籲，縣府的思維必須改變，花蓮縣府應主動落實「移動式民生服務」，並打破定點服務的迷思，不能只等待長者走出來，更要主動將服務送進去。

「在市區隔壁就是超商；但在花蓮的偏鄉，阿嬤要買瓶醬油，可能得等上一整天只有2班的公車。」魏嘉賢說，花蓮地形特殊：聚落分散，長輩困在「最後一哩路」。他分析，花蓮的地理環境與都會區截然不同，鄉親多半居住在分散的「農村聚落」或原本就位處偏遠的「原鄉部落」。年輕時騎車、開車沒感覺，但隨著年紀增長、視力退化無法開車，再加上部落內雜貨店因人口外流而歇業，這些散居在各個角落的長輩，瞬間就成了孤島上的居民。

「這不只是錢的問題，這是地理距離造成的生存障礙。」魏嘉賢表示，他在跑行程時常看到，許多獨居長輩冰箱空空蕩蕩，甚至只剩下罐頭。不是他們不想吃新鮮的，是因為住在部落深處，公車只停大路口，他們根本提不動重物走那麼遠的路回家。

魏嘉賢提2解方，其一，打造「會跑的」服務體系，且針對花蓮「地廣人稀、聚落分散」的特性，他主張必須打破定點服務的迷思，獎勵「移動販賣車」深入部落微血管，既然超商不可能開到每個聚落，那就讓服務動起來。

魏嘉賢建議縣府補助或媒合業者，改裝車輛成為「行動超市」或「行動服務站」，定時定點開進分散的部落廣場。他說，以前有傳統的「菜車」，現在需要升級版，讓車子多跑一哩路，長輩就能少走十里路。

第二，可推動「客貨共載」與在地互助，利用現有的長照交通車或偏鄉客運，在法規允許下推動「客貨共載」，順便幫長輩運送生活物資。同時支持在地青年建立社區型的代購網絡，連結分散的聚落，讓年輕人成為長輩與外界物資的橋樑。

「照顧是讓長輩在熟悉的部落安心變老，不能因為住得遠，就被遺忘。」魏嘉賢提及，這些聚落與部落是花蓮文化的根，住在那裡的長輩曾經守護這塊土地，現在他們老了，政府有責任把生活機能送回他們身邊。他將持續督促縣府落實「移動式民生服務」，讓花蓮的照顧沒有死角，讓長輩能在自己最熟悉的部落裡，有尊嚴、有品質地生活。

照片來源：魏嘉賢辦公室

