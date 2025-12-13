憂藍營2026非常險峻！他嘆「反罷後誤判形勢」：整個黨看不出危機意識

​國民黨立委陳玉珍提案修正《立法院組織法》，有意將助理費改由立委統籌運用，掀起軒然大波；媒體人謝曜州在分析之餘坦言，整個藍營在反罷免成功後，已經將2026大選的勝利視為囊中物，導致多個縣市已經亮紅燈而不自知、沒有危機意識。

謝曜州透過臉書發文納悶表示，一個助理費除罪化「為什麼可以鬧這麼多天」，謝曜州指出，陳玉珍的選區在金門，讓情況顯得相對特殊，即「只要他（她）覺得有理，管他天皇老子下旨，鐵娘子一意孤行」，謝曜州簡單總結，只要支持者表態認可，陳玉珍就不會在意中間選民的想法。

廣告 廣告

另外謝曜州提醒，國民黨2026形勢非常險峻，因為在反罷成功之後，雖然部分政治人物明顯有所收斂、克制言行，但整體來說，國民黨早已認為2026九合一大選勝券在握。

「綠營來勢洶洶，整個黨看不出危機意識」，謝曜州以新北市為例直言，雖然台北市副市長李四川形象好、聲量高，但最快明（2026）年3月才會離開北市府，在此期間民進黨新北市參選人、立委蘇巧慧已經開跑快半年，國民黨卻沒有發現自己就是龜兔賽跑中的兔子。謝曜州示警，國民黨六都不見得加分、更有多個縣市亮紅燈，千萬不能在自認票很多就「放給他燒」。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

