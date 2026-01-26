憂藍白卡軍購疊加成本 林楚茵要求國防部具體說明延宕影響
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導
關於軍購議題，民進黨立委林楚茵今（26）日指出，國防武器採購策略與預算編列並非抽象名詞，而是攸關台灣安全的具體時間表。她以居家安全為喻表示，家中門鎖老舊、窗戶破損，最重要的就是盡快修補、確保安全，國防也是同樣道理，該討論就要討論、該審查就要審查，不能連起跑線都被卡住。
林楚茵提到，上週外交及國防委員會召開秘密會議期間，民眾黨立委黃國昌攜出機密文件，引發外界對國防資訊安全與對外互信的關切。她強調，是否涉及違法將由司法單位認定，但國防問題必須面對現實，美方不可能對相關狀況毫無所悉。
林楚茵並質詢國防部，這類涉及重大軍備籌獲與對外合作的機密資料，一旦引發疑慮，是否會影響台美互信成本，以及後續軍購談判與合作進度。
國防部長顧立雄回應，關鍵仍在立法院是否能展現明確行動，若相關特別條例與預算長期卡在程序，連付委審查都無法往下走，國防部也難以向美方說明為何進度停滯，美方自然會追問台灣為何無法持續推進防衛能力建構。
顧立雄指出，台灣位處第一島鏈關鍵位置，印太區域整體嚇阻需與盟友夥伴共同強化，日本國防預算已提升至9兆日圓，區域各國皆在加速整備，台灣不可能置身事外，更必須展現自我防衛的決心與能力。
林楚茵指出，國防採購不同於一般消費，從需求確認、簽約、產線排程到交付成軍，都有長期且環環相扣的時程，一旦案件卡關，就可能排不上產線、必須重新排程，時間成本最終將轉化為更高的採購成本與更慢的戰力形成速度。
林楚茵要求國防部應更具體說明延宕的實質後果，包括哪些武器系統交付期程會被拉長、哪些裝備可能排不上產線、哪些後勤備料與維修訓練將被迫延後，讓社會清楚理解藍白阻擋審議、延宕軍購，將帶來哪些實際國安風險。
顧立雄表示，國防部將依委員要求整理相關資料，持續向朝野與社會說明延宕對戰力建構的具體影響，也期盼立法院能儘速讓相關法案與預算付委審查，確保國防建設不再因程序卡關而拖延。
照片來源：林楚茵辦公室
