憂藍白財劃法不給審！政院會商綠委沙盤推演

[NOWnews今日新聞] 行政院歷經六度與地方政府會商上週通過院版《財劃法》，對此國民黨團表示各縣市試算表都還未送到立法院，因此仍未表態，但民眾黨團直接表態不審查「一律退回」。對於未來法案是發能夠實質審查，行政院今（24）日與民進黨團進行會商，包括約14名立委到場討論，會後黨團幹事長鍾佳濱表示，上週通過的「暴衝版」《財劃法》違法《公債法》規定不可行，後續希望政院能與地方縣市首長溝通，讓他們充分了解暴衝版不可行，且院版能給予更多財源支持，應該會得到縣市首長或有意參選的人支持。

行政院今日與民進黨團召開立法協調會後，出席包括總召柯建銘、幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、吳思瑤、張雅琳、陳冠廷、黃捷、蘇巧慧、林月琴、王定宇、何欣純、陳素月、王正旭、林俊憲、沈發惠與陳俊宇。

鍾佳濱受訪表示，今天的會議經過財政部長、副院長與院長的清楚說明，委員們都清楚的了解，去年12月倉促通過是新版《財劃法》的話，那兩週前的就是暴衝版，相比之下，院版已經調整過去沒有的規範，就是事權要隨著錢共同去分攤到地方上去。

鍾佳濱說，暴衝版為什麼行政院認為不可行，委員們也很清楚知道，因為暴衝版相較於新版，又足足增加了2646億元，已經完全超出舉債的上限，違法《公債法》規定不可行，唯有院版才能夠在符合法律規範下，又能夠依照《財劃法》精神將地方需要的財源跟事權同時交給地方政府。

媒體追問該如何說服在野黨支持院版？鍾佳濱表示，希望行政院能夠持續與22個縣市首長和財政長做充分的說明，讓地方政府了解暴衝版不可行，反觀院版能夠給地方更多的財源支持，也有更多事權的下放，應該會得到縣市首長或有意參選的人支持。

