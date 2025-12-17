憂行政立法不協調！三三會林伯豐發聲：總統應當「和事佬」促兩院溝通

三三會理事長林伯豐憂心朝野衝突升溫，盼總統能出面協調兩院。李政龍攝



行政院日前拍板不副署《財政收支劃分法》，更指該版本侵害行政權，恐造成國家發展的重大危害，總統賴清德也表示支持。面對朝野對立升溫，三三會理事長林伯豐今（12/17）日表示，立法院的立委皆是由民選出來，行政院應該要配合立法院，既然行政、立法如此不協調，總統有責任出面協調，讓雙邊能夠溝通，才是對台灣最好的方式。

立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認有窒礙難行，移請立法院覆議，並提出行政院版《財劃法》，然而，覆議案再度遭立法院否決，且政院版《財劃法》也遭藍白封殺，行政院長卓榮泰日前宣布，不副署《財劃法》，創下憲政首例，總統賴清德則表達支持，引發各界熱議。

三三會今日舉行12月例會，由理事長林伯豐主持，他在會前受訪時，對於朝野衝突恐再度升溫表達憂心。他表示，立法院目前審查明年度的預算，綜觀全球的民主政治，皆為行政配合立法，況且，立法院是由民選出來，行政院官員主要是被指派，應該要傾聽民意、配合立法院，才是正確的途徑。

林伯豐認為，如今行政、立法不協調，「我想總統是應該有責任出來協調」，若總統有誠意出面，協調兩院的溝通，對台灣才是最好的解方。

由於工商團體代表先前有人喊出，工商界可以擔任雙邊的橋樑，林伯豐直言，身為工商團體最要緊的是針對政策提出建言，響應政府的措施，並對經濟和整體發展盡一份心力，工商界會配合政府的方向，只是行政院也應該要配合立法院較為妥當。

