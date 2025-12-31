憂被指落跑 議員不敢認拚立委

民進黨立委張宏陸本是新北市議員，「帶職參選」順利當選立委。（本報資料照片）

國民黨立委葉元之本是新北市議員，「帶職參選」順利當選立委。（本報資料照片）

「帶職參選」在政壇屢見不鮮，特別是縣市議員想再上一層樓，帶職選立委最常見。藍綠兩黨過去皆有從新北市議員成功「轉換跑道」，順利當選立委的例子。隨著下屆地方公職人員選舉逼近，多數議員以拚連任為首要目標，不過地方仍有耳語「某某議員蠢蠢欲動」，地方人士說：「即使目前有心也不敢明講，深怕被冠上『落跑』之名。」

國民黨葉元之、廖先翔、民進黨張宏陸原本皆是新北市議員，「帶職參選」順利當選立委。不過，國民黨新北市議員林金結、林國春、洪佳君本屆亦「帶職參選」，最後挑戰失利；而民進黨議員李余典、彭佳芸原規畫投入三重立委選舉，但在黨內初選落敗，還未有帶職參選的機會。

今年台灣陷入大罷免風波，新北市藍營6位立委全數面臨罷免，板橋區葉元之被外界視為最有希望被罷掉的立委，地方傳出耳語，「立委就是一個蘿蔔一個坑」，看看哪人當時罷免最賣力，代表最想頂替葉的位置。民進黨11月正式提名立委蘇巧慧參選下屆新北市長，一旦蘇勝選，立委席次也空出，藍綠議員不乏有人「覬覦」。

地方人士直言，每逢選舉，定有公職人員帶職參選新職務，多數會背負「騎驢找馬」、「吃碗內看碗外」、「落跑」罵名，即使將來有意「帶職參選」，絕不可能提前曝光，已是不可說的祕密，避免留給對手「見縫插針」操作的空間。可是換個角度想，議員長期深耕基層，擁有固定的民意基礎，政治職涯再往上無可厚非，還可延續服務不斷點。

另有地方人士認為，蘇巧慧參選市長不能說沒有勝選機會，若她的位置空出，「相信藍綠每位議員各有盤算，準確的說是人人有機會、個個沒把握」。然而，土樹三鶯選區議員席次預估10席減為9席，現任議員仍以拚連任為首要目標；無奈民進黨除有派系之分外，還有「誠信條款」，就算是有意接棒、呼聲很高的議員也不敢輕舉妄動。