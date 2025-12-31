憂被指落跑 議員不敢認拚立委
「帶職參選」在政壇屢見不鮮，特別是縣市議員想再上一層樓，帶職選立委最常見。藍綠兩黨過去皆有從新北市議員成功「轉換跑道」，順利當選立委的例子。隨著下屆地方公職人員選舉逼近，多數議員以拚連任為首要目標，不過地方仍有耳語「某某議員蠢蠢欲動」，地方人士說：「即使目前有心也不敢明講，深怕被冠上『落跑』之名。」
國民黨葉元之、廖先翔、民進黨張宏陸原本皆是新北市議員，「帶職參選」順利當選立委。不過，國民黨新北市議員林金結、林國春、洪佳君本屆亦「帶職參選」，最後挑戰失利；而民進黨議員李余典、彭佳芸原規畫投入三重立委選舉，但在黨內初選落敗，還未有帶職參選的機會。
今年台灣陷入大罷免風波，新北市藍營6位立委全數面臨罷免，板橋區葉元之被外界視為最有希望被罷掉的立委，地方傳出耳語，「立委就是一個蘿蔔一個坑」，看看哪人當時罷免最賣力，代表最想頂替葉的位置。民進黨11月正式提名立委蘇巧慧參選下屆新北市長，一旦蘇勝選，立委席次也空出，藍綠議員不乏有人「覬覦」。
地方人士直言，每逢選舉，定有公職人員帶職參選新職務，多數會背負「騎驢找馬」、「吃碗內看碗外」、「落跑」罵名，即使將來有意「帶職參選」，絕不可能提前曝光，已是不可說的祕密，避免留給對手「見縫插針」操作的空間。可是換個角度想，議員長期深耕基層，擁有固定的民意基礎，政治職涯再往上無可厚非，還可延續服務不斷點。
另有地方人士認為，蘇巧慧參選市長不能說沒有勝選機會，若她的位置空出，「相信藍綠每位議員各有盤算，準確的說是人人有機會、個個沒把握」。然而，土樹三鶯選區議員席次預估10席減為9席，現任議員仍以拚連任為首要目標；無奈民進黨除有派系之分外，還有「誠信條款」，就算是有意接棒、呼聲很高的議員也不敢輕舉妄動。
其他人也在看
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 68
郭正亮曝「賴清德又要抓狂」：台灣有史以來最危險總統
總統賴清德近日受訪稱共軍幾十年未越雷池因「實力不到」，隨即出現解放軍「正義使命」圍台演習，連Threads投票也一面倒歸咎於賴清德。前立委郭正亮直指對岸30日軍演，可能預判到賴清德元旦演說會狂飆，且未來半年賴還會一再抓狂，真的是有史以來最危險的總統。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 12
藍白合慘破局？鄭麗文暗指明年徵召「他」選新北 黃國昌回應了
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026九合一大選，民進黨拍板綠委蘇巧慧出戰新北市長，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高。國民黨主席鄭麗文昨（29）日說，黨內協調不至於走到初選，不過考慮李四川還有任務在身，「看我講得這麼白了」，被外界解讀為表態徵召。對此，日前正式宣布參選的民眾黨主席黃國昌今（30）日回應，尊重國民黨內民主程序。民視 ・ 1 天前 ・ 156
不只黨內互打還有「姊弟互打」謝衣鳳、謝典林彰化謝家挑戰「府會完全制霸」是高難度豪賭
[FTNN新聞網]文／孫偉倫國民黨彰化縣長候選人提名競爭開始升溫，最受矚目的是同時分別擔任中央國會議員、地方議會議長的「謝家姊弟」謝衣鳳、謝典林，現也有...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 14
共軍圍台軍演綠轟蔣萬安 她這句話反嗆
[NOWnews今日新聞]台北上海雙城論壇週（28）日落幕，中國解放軍東部戰區昨（29）日宣布「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。綠營大轟中國的軍事威脅行為是在洗臉參加雙城論壇的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 157
謝衣鳳姐弟拚縣長又掌議會 地方傳質疑聲浪
[NOWnews今日新聞]國民黨立委謝衣鳳日前表態參選彰化縣長，有望將對決民進黨候選人、綠委陳素月。不過，謝衣鳳一宣布參選，外界立刻聚焦在其胞弟謝典霖的動向上。謝典霖現為彰化縣議會議長，他日前公開表示...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 33
只有立委能罷免總統？翁曉玲提修憲：人民應享有直接罷免權
國民黨立委翁曉玲針對現行《憲法》增修條文規定僅立法院有權罷免正副總統之限制，提出修憲草案。她主張應將罷免提案權開放給人民，只要經選舉人總數1.5%以上提議、10%以上連署，即可直接提出總統罷免案，打破目前僅能由國會發動的限制。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 102
共軍圍台軍演結束！中共高調宣示「終將統一」：挫敗台獨分裂和外部干涉圖謀
中共解放軍東部戰區於 29、30 日在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」大規模軍事演習，引發外界關注其結束時點。東部戰區新聞發言人李熹 31 日宣布，該次演習已「圓滿完成任務」，並稱此次全面檢驗了解放軍的一體化聯合作戰能力。李熹強調，戰區部隊仍將保持高度戒備，持續加強練兵備戰，並重申將「堅決挫敗台獨分裂與外部干涉圖謀」，維護國家主權與領土完整。2025......風傳媒 ・ 9 小時前 ・ 99
解放軍展開圍台軍演 小艦長一張圖要台灣人「自立自強」
解放軍展開圍台軍演「正義使命-2025」，在台海週邊5大區域進行實彈演練。同時間美國總統川普稱台海軍演「無需擔心」，小艦長呂禮詩則在臉書PO出一張美軍航母的部署圖，稱台灣人恐怕要「自立自強」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 34
未道歉！民眾黨下午將提告賴清德 黃國昌轟小孬孬
針對總統賴清德批評在野黨聯盟擁抱習近平一事，民眾黨團總召黃國昌今（30）日預告，信傳媒 ・ 1 天前 ・ 119
風評：封島軍演，賴政府還稱「認知作戰」？
共軍無預警發動「正義使命-2025」圍台軍演，逼近台灣領海並操作實彈發射科目。對此，美國總統川普淡化中共軍演威脅，日本政府則是低調沉默。始料未及的是，一張央視公布共軍無人機俯瞰台北101大樓的照片，意外成了眾人解謎的軍演話題。但國防部聲稱「認知作戰」，呼籲民眾不要受到操弄，難道真把「演習」當作「演戲」？規模空前，絞殺力度節節升高這是賴清德總統上台以來對岸的第......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 103
共軍實彈射擊散落我24浬線周邊！顧立雄坐鎮掌握痛批中共高度挑釁
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國防部今（30）日表示，自今早9時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 278
中共突翻臉對台軍演「時間點」有詭？專家揪3異常：相當不智
政治中心／周希雯報導雙城論壇上週日（28日）落幕，台北市長蔣萬安赴上海致詞時，才釋出善意表示盼台海未來和平繁榮；結果解放軍轉頭無預警宣布，29日在台灣周圍展開「正義使命-2025」軍事演習，還預告今（30日）實施實彈射擊。不過，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲，揪出3大不尋常的訊號，直言中共此舉「相當不智」。民視 ・ 1 天前 ・ 95
新竹縣長藍營三搶一 楊文科官邸辦協調會 林思銘確定退出
地方中心／綜合報導2026國民黨新竹縣長由誰出線，立委林思銘、徐欣瑩，以及現任副縣長陳見賢，三人都表態參選。新竹縣長楊文科週二中午在官邸和三人面對面協調會，最後林思銘決定讓賢退出，但如何決定出人選，還沒共識。楊文科表示，今天只是交換意見，並非定生死、選邊站。黑頭車出入新竹縣長官邸，國民黨副主席李乾龍、前縣長邱鏡淳都出席，因為2026新竹縣長之戰，黨內出現三搶一局面，週二中午新竹縣長楊文科和黨中央，面對面和三人協調。新竹縣長楊文科：「今天也非常感謝林思銘委員，他決定讓賢，他不參選這一次黨內提名參選，今天只是交換意見不是定生死，事實上我們也不是選邊站，而是為了選舉勝利來鋪路。」立委林思銘將退出國民黨新竹縣長初選（圖／民視新聞）協調一個多小時，最後立委林思銘決定讓賢，退出初選，讓徐欣瑩、陳見賢繼續溝通。立委（國）徐欣瑩：「協調的結果就是，目前還沒有辦法確認一組出來，黨中央有特別傳達，我們鄭麗文主席的指示，要在明年三月以前各縣市的人選，都要確認。」初選人選，明年三月前才會確定，不過黨內卻出現雜音，認為徐欣瑩2015年曾脫黨參選，忠誠度有問題。國民黨立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢（圖／民視新聞）立委（國）徐欣瑩：「但是我表達我相信，絕對不是我們在場的同志，我當時我就說，化做春泥更護花，2015年的時候在立法院，跟在野黨的立委，成立了一個立院新聯盟政團，讓整個在立法院，國民黨加立院新聯盟，2比2對抗在野黨。」陳見賢也發出聲明，強調目標始終如一，將繼續勤走基層，兩人都表達選到底的決心，新竹縣長由誰出戰，恐怕還有得喬。原文出處：國民黨新竹縣長誰出線？ 林思銘確定退出「這兩人」將再協調 更多民視新聞報導媒體曝多位藍委赴廈門參加台商活動 傳中國藉機接觸在野確保「沒有意外」傳翁曉玲.葉元之等8藍委集體赴中? 綠酸:假交流真領旨陳進興病逝「享耆壽93歲」楊文科不捨：他像另名「造山者」民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
解放軍今圍台軍演 賴清德今日再發聲
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區昨日突宣布以「正義使命-2025」為名，於今（30）日在我國周邊實施針對性軍事演習，對此總統賴清德上午透過社群平台發文表示，維護台海與印太和平，是國際社會的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 25
海巡「中英文」廣播驅離中國海警船 網友讚爆
台北市 / 楊喻晴 彭冠霖 簡宏圻 報導 中共近日片面宣布對台軍演，我國軍方也大秀軍事肌肉，包括公開地表最強M1A2T戰車實彈射擊畫面，來回應解放軍圍台軍演。而一名海巡女隊員，以流利中英文廣播，嚴正警告中國海警船，立即轉向離開，還說「為確保你們國家發展，請為台海和平，審慎行動！」，堅毅沉穩的態度與神情，也受台灣網友大讚。海巡人員說：「否則我船將依法採取必要行動，海上穩定才能確保你們的國家發展，請為台海和平審慎行動。」語氣堅定沉穩不卑不亢，紮著俐落馬尾的海巡人員，廣播驅離中國海警船，表明若不審慎行動，中國將受到世界制裁，如果中文聽不懂也沒關係。海巡人員說：「請為台海和平審慎行動。」台灣海巡超溜英文捍衛台海和平， 對比中國海警 ，原本來想展現他們閩南語「嘛會通」。中國海警人員說：「我是福建海警14609艦，我艦正在轄區海域開展執法巡查。」台灣網友聽完卻說抱歉聽不懂是無效溝通，還拿蔡依林的歌名回應「你怎麼連話都說不清楚」，更有不少人感謝中共海巡，證明我們的台語和中國閩南諸語真的不一樣。而面對中共近日片面宣布對台軍演，國防部下令三軍啟動立即備戰操演， 還公開 地表最強M1A2T戰車實彈射擊訓練畫面 ，以兇猛火光大秀軍事肌肉回應共軍圍台行動，30日清晨6點起24小時內，國防部也偵獲77架次共機，其中35架次逾越海峽中線，還有17艘共艦8艘中國公務船擾台。總統賴清德說：「中國對台灣軍演非單一事件，從平時的整備戰備，到各項即時應處都能做到，成為一支可恃、可靠、可持續的防衛戰力。」確保國家安全與人民福祉]]，國軍和海巡聯手，從空中、海域到陸地，一一建立重層防護網，絕不讓共軍越雷池一步。 原始連結華視影音 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
共軍射擊27枚火箭彈 國防部證實「落點史上最接近台灣」
政治中心／綜合報導中國對台軍演今天進行實彈射擊，根據我方監控，兩波時彈射擊共發射27枚多管火箭，落點是史上最接近台灣的一次軍演，不過我軍充分掌握解放軍動態，更釋出監控共軍的12種軍機艦畫面。總統賴清德和國防部進行視訊會議時也強調，台灣不升高衝突、但面對威脅、絕不讓步。民視 ・ 17 小時前 ・ 24
快訊／中國圍台軍演Day2實彈射擊！國防部17:30再開臨時記者會
中國解放軍29日起展開圍台軍演，今（30）日還進行實彈射擊。國防部稍早宣布，傍晚5時30分將舉行臨時記者會，對於應處作為進行說明。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
感謝國民黨不推人 高虹安對是否回民眾黨「未鬆口」
[Newtalk新聞] 涉立委任內詐領助理費的新竹市長高虹安近期二審判決出爐，撤銷貪污罪，她也順利於18日復職，對於國民黨已表態，2026新竹市長選舉確定禮讓高虹安，不會推人選，高虹安今（31日）日專訪表示，非常感謝國民黨肯定施政表現；至於是否競選連任、恢復民眾黨籍，高虹安都未鬆口。 高虹安今接受CNEWS匯流新聞網節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，對於2026九合一選舉，國民黨表態將禮讓現任市長高虹安不推人，使新竹市成為首個「藍白合」縣市，高虹安說，其實還沒有跟國民黨主席鄭麗文與國民黨副秘書長兼秘書長李乾龍談過任何事，但他們表態2026新竹市長選舉由現任優先，非常感謝國民黨肯定施政表現。 高虹安認為，新竹市可能是相較其他縣市長人選的藍白協調，是較無懸念的區域。不過，她還是要早點跟對方討論。 對於是否要競選連任，高虹安仍未鬆口，她說這是人生中很重要的決定，現在仍以先復職、將工作趕上進度，也需跟黨中央、家人討論。 至於是否恢復民眾黨籍，高虹安說，目前民眾黨中央忙於2026選舉推派人選之事，有許多進程在處理，她會在與民眾黨主席黃國昌見面談過之後、尊重黨意，也可能有黨紀、程序等問題。 高虹新頭殼 ・ 13 小時前 ・ 41
綠議員逼問蔣萬安「為何回來就軍演？」 滿志剛諷荒謬：應問民進黨政府
滿志剛表示，最近雙城論壇剛結束，中共隨即軍演，民進黨議員許淑華馬上把矛頭指向台北市長蔣萬安，追問一句又一句：「為什麼你一回來就軍演？」但這種問法，本身就很荒謬。滿志剛指出，第一，軍演是中共的軍事決策，不是台北市長能決定的事。如果民進黨真有國安專業，就該去...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 發起對話