憂許甫參選衝擊藍營松信區席次 秦慧珠警示蔣萬安站台應謹慎

秦慧珠示警藍白合氛圍下，蔣萬安仍應注意政黨席次的平衡。（資料畫面）

民眾黨正式提名許甫參選台北市松山信義區議員，由於該選區席次已縮減至9席，且國民黨徐巧芯、王鴻薇轉任立委後留下2席空缺，許甫的加入被視為對藍營選情最具威脅的挑戰。國民黨資深議員秦慧珠對此提出警示，認為許甫知名度高且具備「夫妻檔」作戰優勢，恐造成選票被瓜分；民進黨議員許淑華則分析，許甫參選對綠營影響有限，真正陷入危機的將是國民黨能否保住現有的5席空間。

秦慧珠指出，許甫曾任民眾黨前副秘書長，妻子陳智菡更是現任立法院民眾黨團主任，兩人聯手具備「一人競選、兩人發言」的強大聲量，實力遠超上屆參選的楊寶楨。她憂心在目前藍白合的政治氛圍下，許甫勢必搶走部分藍軍基本盤，若國民黨強推5席加上民眾黨1席，極可能導致藍營候選人意外落馬。

廣告 廣告

此外，秦慧珠更將眼光放遠至市議會整體局勢，警告若民眾黨在北市席次擴張至6席，國民黨將無法維持單獨過半，屆時議長與副議長的選舉將受制於人，施政勢必綁手綁腳。因此，她公開呼籲市長蔣萬安在為民眾黨參選人站台時必須極度謹慎，切莫因一時合作而動搖黨內根基。

民進黨議員許淑華則認為，綠營支持者向來有配票習慣，且在許家蓓過世後，民進黨仍有保住4席的穩定實力，受到的衝擊相對較小。她分析，許甫參選真正的重災區是國民黨，特別是當民眾黨未提名市長人選時，蔣萬安若基於策略為許甫站台當母雞，極容易讓藍營支持者感到混淆，進而轉向支持民眾黨候選人。

許淑華指出，松信選區席次減至9席後，國民黨要在強敵環伺下力保5席難度極高，一旦民眾黨票源突破1.2萬票，勢必會有藍營現任或新人被擠下，未來市議會若形成藍綠白三黨不過半的僵局，對於國民黨如何整合議事案件將是極大考驗。





更多《鏡新聞》報導

民進黨團赴北檢告發黃國昌 陳培瑜質疑「消失42秒」翻拍外流

邱臣遠爆要求員工隨身待命「上廁所也要跟」 高虹安火速調職處理

首位中配立委李貞秀將進國會 背景爭議與國籍攻防全解析