憂警消高壓工作恐爆「出走潮」 闕枚莎籲中央速核備首都加給調升 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

針對19日台北捷運中山站發生隨機傷人驚魂事件，造成民眾死傷及社會高度不安，國民黨台北市議員闕枚莎今（22）日表示深感沈痛。她表示，突發重大治安事件再次暴露出首都警消長期背負的壓力，但是現行警消待遇卻未能如實反映首都勤務的「高風險、高複雜、高負擔」，擔憂恐導致台北市面臨嚴峻人才流失問題。

闕枚莎表示，台北市作為國家首善之區，不僅是政經中心，更是各類大型陳抗與集會的匯聚地，而警消在高壓工作環境下，又發生重大突發治安事件，恐爆發出走潮，進而嚴重威脅首都的治安防護網。

闕枚莎指出，她於本會期早有正式在台北市議會提案，將「首都警消勤務加給」調升至現行的1.5倍至2倍，也獲得台北市長蔣萬安連署並簽報內政部。她盼市府積極與中央溝通，至少明年讓北市率先試辦，更期望明年擴散到全國，極力爭取讓警消有更多保障與合理待遇。

「基層同仁幾乎是全天候處於高度緊繃的狀態。」闕枚莎表示，此次中山站發生的隨機攻擊案件，警消必須在第一時間衝向現場、壓制兇嫌並搶救傷患，這不僅是體力的負荷，更是極大的心理挑戰。

闕枚莎擔憂，警消體力與心理素質都已達臨界點，而現行的警消待遇卻未能如實反映首都勤務的「高風險、高複雜、高負擔」，恐爆發出走潮、離職潮。

闕枚莎最後再次呼籲內政部及行政院，應立即核備台北市的加給調升案，加給不僅是對基層士氣的實質提振，更是穩定首都民心、確保公共安全最迫切的「投資」；唯有給予警消同仁應有的尊嚴、待遇與後盾，讓他們無後顧之憂，才能守住這座城市的日常。

