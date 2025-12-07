憂財劃法公布不執行「像火災警報器被按靜音」 李忠憲：走進安靜卻危險的憲政臨界點

府院達成共識，表示《財劃法》將公布修改版，但不會執行。圖為總統賴清德。李政龍攝



立法院5日否決行政院所提的《財劃法》覆議案，總統收到咨文後雖將公布，但行政院表示不會執行。對此，成功大學教授李忠憲今（12/7）表示，行政選擇性執法，比惡法本身更可怕，當法律公布卻不執行，台灣走進一個安靜卻危險的憲政臨界點。

李忠憲今在臉書發文「台灣的威瑪時刻」，提到行政院不執行依法公布的《財劃法》，理由是「比較不擴權、比較不衝突」。乍看像是一種折衷，但其實正好相反：這一刻已經對整個法律體系造成直接挑戰。

李忠憲直言，有人認為這樣做能「降低傷害」，但任何懂憲政的人都知道：行政選擇性執法，比惡法本身更可怕。

他舉例，這就像大樓失火時，有人為了「不要吵」而把警報器關掉：安靜片刻，火卻照燒。等樓塌了，才發現被關掉的不是警報器，而是唯一的自救機會。

李忠憲表示，法律一旦公布，行政就有依法執行的義務。而「不執行」這一步，真正破壞的不是某一部法律，而是整個法律體系的權威與可預測性。今天能不執行這一部，明天是否能不執行下一部？法律從命令變成選擇題，法治正式被人治取代。

「台灣不是威瑪，但正在出現威瑪式的結構裂縫」，李忠憲說，他先前提到台灣已經走到威瑪時刻，有人批評他危言聳聽、錯誤類比。但今天的情勢已經很清楚：這不是抽象類比，而是制度事實。他要描述的重點並不是納粹的崛起，而是中華民國的憲法跟威瑪憲法一樣走到終結，反問：這不是正在發生的事情嗎？

李忠憲認為，台灣如今的問題不是某一權濫權，而是有3大情況，「立法權暴衝」、「行政權拒絕執行部分立法」、「司法權無法運作」。司法、行政、立法三權正在體制內發生結構性衝突。這就是所謂「房間裡的大象」：大家不願承認，但它就在那裡，把家具踩得吱吱作響。

李忠憲表示，他的立場一直是最保守、最鴕鳥的那種，希望《中華民國憲法》撐到中國垮台那一天，再來處理未竟之事。他強調，自己不是革命派，而是「拜託不要打破現狀」的那種人，但現在看起來，即使是最保守的願望，也要被現實推著走。「制度走到某個臨界點時，並不是你願不願意面對問題，而是問題已經走來你面前。」

李忠憲提到，看清現實的人，常常不是比較幸運，而是比較痛苦。像他剛去看電影《大濛》裡所說，「你阿兄如果不是讀那麼多書，也不會被人抓去槍斃。」知識本身不是罪，但看得清楚往往要付代價。懂得太多、看得太遠的人，常常比看不見的人痛苦。

李忠憲表示，今天行政院選擇走「公布但不執行」的路，台灣已經正式進入這種安靜卻危險的時刻。民主國家不怕犯錯，因為錯誤可以被程序修正。真正可怕的是：制度開始相信「不面對錯誤，也能維持秩序」。那一刻，火已經在燒，只是警報器被按了靜音，而整座大樓的命運，從此變得不可逆。

最後他說，那天看電影時，百貨公司裡歌舞昇平，完全沒有人感到台灣有什麼危機，這就是大家希望的樣子，不是嗎？

