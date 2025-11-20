憂財政土石流釀災 卓榮泰喊話在野：支持政院版財劃法

行政院長卓榮泰親自召開記者會說明院版《財劃法》。（張薷攝）

行政院會今拍板政院版財劃法修法草案，預計整體挹注地方經費將達1兆2002億元，創歷年新高。行政院長卓榮泰強調，政院版是最能取得共識的修法版本，喊話立法院勿一意孤行，審慎看待並支持政院版本，若執行上周的再修正版本，形同坐上一部財政失速列車，那會是一場財政土石流，一定會釀成巨大災害。

卓榮泰指出，過去25年不論哪一個政黨執政，政院曾5次修正財劃法．其中2次送到立法院初審，財劃法是國家財政根本大法，被很多學者稱「財政憲法」，因內容牽涉到非常多的中央、地方財政分配指標，也牽涉到地方水平分配各個不同計算，因此意見分歧無法形成共識，所以5次嘗試性修法最後都無疾而終，沒有辦法完成修法。

廣告 廣告

卓表示，中央對地方的挹注持續增加，從蔡英文總統到賴清德總統，過去十幾年當中，中央挹注地方的財源金額年年增加，今年已經達到1兆133億史上最高，地方的財政也由虧轉盈、由負轉正，110年度各地方的財政短絀598億，至113年度轉成賸餘818億，因此地方沒有急迫財政缺口。

卓榮泰說，因此地方沒有急迫財政缺口，財政部從去年以來持續跟地方政府溝通，參考學者專家意見，去年政院跟地方至少進行過6次會商，希望盡可能取得中央地方最大共識。卓強調，請求立法院停止、收回上周在立院通過的錯誤版本，因該版本無法解決現存問題，只有院版對症下藥，供社會各界好好審議。

卓提到，11月14號立院在沒有共識下將法案逕付二讀，沒充分討論，匆匆忙忙通過再修版，其中出現四大問題，第一、將讓明年中央舉債多達5600億規模，完全違反公債法的15％上限規定，若照立院再修版編列總預算，將是違法編列，「行政院編不來也編不得，我們無法做到」。

其次、如果要中央自行調整、刪減預算經費，國防、科技發展、外交、AI新十大建設、福國利民政策等，不論刪減哪一項都讓社會陷入極端不安與不穩定。第三、中央也會因此失去災害應變能力。第四、將中央的財源大幅掏空，縣市之間貧者越貧，富者越富，這樣的制度設計絕對不合理。

卓榮泰表示，行政院從來沒有迴避討論財劃法，從賴總統上任1年又6個月，期間中央花很多時間跟地方討論，唯有審慎才能提出一套可長可久的修法，而不是像立法院修了、錯了再修、越修越錯，第一次修正造成離島沒有辦法補助，這一次再修版是造成中央政府又變成一個違法的政府，問題越來越大。

卓榮泰提出3點結論，第一，地方多分錢，卻不分擔責任，會造成中央財政缺口，也讓國家發展建設的執行受到嚴重影響，受害的是全國，同時影響中央對地方的補助，「地方有事就是中央有事」，近期地方災變也皆由中央予以協助，維持中央財政調節能力才有利國人。

卓榮泰續指，第二，分配不公將擴大城鄉差距，等同劫貧濟富，使強弱失衡，此種違背公義的分配，政院版草案不許發生；第三，明年度總預算案已在立法院審議程序中，如今在野從忙通過財劃法再修正版，還要求重編明年度案，違反程序正義及中央施政穩定性，行政院不會接受。

卓榮泰表示，這次行政院通過的財政收支劃分法，目前看來是可以取得最大共識的版本，內容也最具合理性，希望立法院不要再一意孤行，能審慎看待，政院會用最快速度將今天討論通過的版本送進立法院審議，希望獲立法院黨團的支持，把財政穩健回歸到正軌。

卓榮泰強調，「當國家被迫坐上財政失速列車，列車難以掌控，一定會出狀況」，若執行立法院再修正財劃法版本，將是一場財政的土石流，一定會釀成巨大災害；行政院已提出最具共識、全面及穩健修法版本，盼立法院把握時機，重新建立兩院合作關係，也藉此建立中央地方夥伴關係。

他最後也重申，協商未到根本絕望，絕不放棄協商，若要逼政院接受、執行違法法律，政院做不到，國人也不容許，這是底線。

【看原文連結】