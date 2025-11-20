憂財政土石流 卓揆喊話在野：支持院版財劃法 明年總預算重編毫無道理

行政院長卓榮泰。記者黃婉婷／攝影

行政院會今天拍板政院版財劃法修法草案，預計整體挹注地方經費將達1兆2002億元，創歷年新高。行政院長卓榮泰說，政院版是最能取得共識的修法草案，盼立法院審議時勿一意孤行，審慎看待並支持政院版本；他提到，明年度總預算案在立法院審議，在野要求退回毫無道理，政院也不能違法重編。

針對上周立法院通過的財劃法再修正版本，卓榮泰稱，行政院若違法執行，將成「財政土石流」，必釀重大災害；至於未來將採取何種救濟手段，卓說，若行政院仍是覆議未成，又提出釋憲，彷彿歷史重回，行政院只會在被動情況下才提覆議，若立法院繼續杯葛，他會請託民進黨立院黨團據理力爭。

立院去年底修正財劃法，要求中央大幅釋出統籌稅款給地方，立院14日三讀再修正版本，明定一般性補助款不得少於前一年等；行政院今天提出政院版修法草案，中央挹注地方含包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助，共1兆2002億元，釋出財源規模高於新法，也較過往的舊版財劃法增加1871億元。

對於在野上周修法版本，卓榮泰今天重申，上周立法院的再修正版本將使中央舉債5600億元，違反公債法，「行政院編不來也編不得」，盼立法院支持政院版修法版本。

卓榮泰強調，行政院從未迴避討論財劃法，賴總統上任1年6個月以來，財政部、行政院主計總處及國發會多有研究，且數度與地方政府討論，因為唯有審慎，才能提出可長可久、長治久安的修法版本，而非像立法院越修越錯，問題越來越大。

卓榮泰接著提出三項結論，首先，地方多分了錢卻不負擔責任，將造成中央財政缺口，也嚴重影響國家發展建設執行，受害的是全國人民，「地方有事就是中央有事」，近期地方災變也由中央予以協助，維持中央財政調節能力才有利國人。

卓榮泰續指，第二，分配不公將擴大城鄉差距，等同劫貧濟富，使強弱失衡，此種違背公義的分配，政院版草案不許發生；第三，明年度總預算案已在立法院審議程序中，如今在野從忙通過財劃法再修正版，還要求重編明年度案，違反程序正義及中央施政穩定性，行政院不會接受。

他強調，政院版財劃法修法草案，是目前看來能取得最大共識的版本，內容也最具合理性，希望立法院審議時別再一意孤行，審慎看待並支持政院版本，共同把財政穩健恢復常軌。

「當國家被迫坐上財政失速列車，列車難以掌控，一定會出狀況。」卓揆說，若執行立法院再修正財劃法版本，將是一場財政的土石流，一定會釀成巨大災害；行政院已提出最具共識、全面及穩健修法版本，盼立法院把握時機，重新建立兩院合作關係，也藉此建立中央地方夥伴關係。

他重申，協商未到根本絕望，絕不放棄協商，若要逼政院接受、執行違法法律，政院做不到，國人也不容許，這是底線。

